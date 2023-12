Chilský startup chce recyklovat pneumatiky. Vzniknou baterie do elektroaut

Chilští experti objevili už i konkrétní postup, jak této recyklace dosáhnout, a to díky pyrolýze. Pneumatiky vystaví extrémnímu teplu a tím se rozpadnou na menší molekuly. Ty obsahují grafitový materiál, který je k výrobě baterií možné využít. Informovala o tom agentura Reuters.

„Náš proces je inovativní především proto, že řeší dva problémy zároveň. Tím prvním je likvidace pneumatik a ten druhý spočívá v poptávce po materiálech, které jsou klíčové k přechodu od spalovacích motorů k elektromobilitě. Pokud se podaří získat tyto suroviny z odpadu, vytvoříme to, čemu se říká oběhové hospodářství,“ uvedla pro agenturu Reuters generální ředitelka a spoluzakladatelka společnosti T-Phite, kterou je Bernardita Diazová.

Vedení společnosti T-Phite ke svému záměru zároveň uvádí, že již zaznamenalo značný zájem ze strany potenciálních investorů, kteří by chtěli tento proces rozšířit do průmyslové podoby.

Náhrada za lithium

Baterie do elektromobilů se v dnešní době jen těžko objedou bez lithia. Kritici ale často říkají, že lithium-iontové baterie nejsou dostatečně účinné a ekologické, jak by v ideální rovině mohly být. A právě proto podle chilské firmy vstupují do hry vyřazené pneumatiky, které by tento trend mohly částečně změnit.

Navzdory rostoucí míře celosvětové míry recyklace z posledních let končí desítky milionů tun pneumatik ročně na skládkách či ve skladech. Jen ve Spojených státech se každý rok vyřadí z provozu asi 250 milionů pneumatik, recyklována je ale jen polovina z nich.

„Přírodní zdroje jsou velmi omezené. Skutečnost, že je možné najít nová řešení z odpadu, je velmi důležitá,“ doplnila spoluzakladatelka společnosti T-Phite.

Za posledních několik dnů jde o další projekt, který se na problematiku bezlithiových baterií do elektromobilů zaměřuje. Švédská společnost Northvolt nyní pracuje na sodíko-iontové baterii, která by dokázala zredukovat závislost na Číně. Její využitelnost ve větším měřítku ale bude nejspíš možná až za několik let.