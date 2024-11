Mofline, na místo! Japonská firma vyvinula chlupatého robota coby mazlíčka

„Stejně jako živé zvíře má i Moflin emoce a pohyby, které se vyvíjejí díky každodenní interakci s okolím,“ píše se na jeho oficiálních stránkách. Podle redaktora The Guardian Justina McCurryho robotický mazlíček vypadá jako polovina páru velmi huňatých bačkor malé velikosti. „Píská to, kroutí se to a choulí se mi to v dlani, černé oči schované pod chomáčem stříbřitě bílé srsti,“ popisuje McCurry Moflinovo „chování“.

Přítel za několik tisíc

Nejnovější japonský robot s umělou inteligencí stojí kolem 300 liber (přes 9 000 Kč). Společnost Casio tvrdí, že si dokáže vytvořit vlastní osobnost a navázat vztah se svým majitelem, přičemž nepotřebuje jídlo, pohyb ani venčení. „Úkolem Moflina je budovat vztahy s lidmi,“ uvedla Erina Ičikawová ze společnosti Casio. Moflin si podle výrobce vytvoří svou vlastní jedinečnou osobnost, jakmile ke svému majiteli přilne.

Dokáže se orientovat ve vlastní vnitřní mapě emocí, která majiteli bude sdělovat jeho pocity prostřednictvím řady zvuků a pohybů od stresu až po klid, od vzrušení po letargii, od úzkosti až po pocit bezpečí.

Je ale vlastnění robotického mazlíčka opravdu uklidňující, nebo spíše odcizující? ptá se McCurry, který si vyzkoušel, jaké to je se o Moflina týden starat. Pojmenoval ho „Hammy“. Robota je možné nabíjet v bíle misce, která má evokovat jeho pelíšek. „Abych se dozvěděl, v jakém rozpoložení se můj mazlíček nachází, nahlédnu do aplikace, která mi sdělí, že náš první letmý fyzický kontakt a jednostranný rozhovor ho uklidnil,“ popisuje redaktor fungování interakcí majitele a jeho zvířátka s umělou inteligencí.

Mazlíčci pomáhají

„Moflin je způsob, jak řešit společenské problémy, jako jsou úzkosti a osamělost,“ řekla Ičikawová a dodává, že předobjednávky byly otevřeny 10. října na Světový den duševního zdraví. „Víme, že domácí zvířata mohou lidem pomoci překonat tyto pocity a pomoci jim stát se odolnějšími,“ dodala.

Robotičtí mazlíčci poprvé překročili práh japonských domácností v roce 1999, kdy společnost Sony vydala Aibo – robotické štěně s mávajícíma ušima a vrtícím ocáskem. Asi nejznámějším příkladem počítačového mazlíčka je Tamagoči, kapesní virtuální zvířátko od společnosti Bandai Namco, které se stalo celosvětovým hitem na přelomu 90. let a nového tisíciletí.

Smyslem bylo starat se o svého domácího mazlíčka, respektive plastovou hračku o velikosti kapesních hodinek s LCD displejem, kterou bylo potřeba virtuálně krmit, jinak majitel riskoval, že bude zodpovědný za jeho smrt. Hraček Tamagoči se celosvětově prodalo víc než 94 milionů.

Moflin je podle společnosti Casio určen pro cílovou skupinu žen mezi 30 a 40 lety, pětina předběžných objednávek však do nynějška přišla i od mužů. „V tuto chvíli o Moflinovi uvažujeme především jako o domácím mazlíčkovi,“ řekla Ičikawová. „Ale je tu samozřejmě potenciál pro jeho zavedení do nemocnic a pečovatelských domů. Zatím je určen pouze pro jednotlivce,“ popisuje zástupkyně firmy Casio, která Moflina uvedla na trh letos v říjnu.