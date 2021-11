Plynovod Jamal přestal dodávat plyn do Německa, během týdne podruhé

Plynovodem Jamal proudí ruský plyn přes Polsko do Německa. Minulou sobotu se však tok v plynovodu obrátil a dodávky do Německa se obnovily až ve čtvrtek. Ceny plynu v Evropě se v důsledku toho během týdne zvýšily oproti minulému pátku až o 23 procent.

Moskva v poslední době čelí obviněním, že se omezováním dodávek plynu snaží přimět Německo a Evropskou unii ke schválení provozu nového plynovodu Nord Stream 2. Ten má přivádět ruský plyn do Německa po dně Baltského moře. Rusko obvinění odmítá a slíbilo dodatečné dodávky plynu do Evropy, jakmile naplní domácí zásobníky. Předpokládá, že se tak stane do pondělí.

Polská plynárenská společnost PGNiG uvedla, že Polsko dostává plyn ze západního i východního směru. „Z našeho pohledu je vše v pořádku. (Ruský plynárenský podnik) Gazprom naplňuje kontrakt,“ dodala. Gazprom už dříve upozornil, že i navzdory obrácení toku v plynovodu závazky vůči svým zákazníkům v Evropě plní.

Některé východoevropské země kvůli neshodám s Moskvou nenakupují plyn přímo z Ruska, ale prostřednictvím kontraktů s jinými státy. Podle dřívějších informací ruské agentury Interfax stojí za obráceným tokem plynovodu Jamal právě tyto takzvané reverzní kontrakty. Jejich označení je odvozeno od toho, že plyn od Ruska nakoupí západoevropské podniky a ty jej následně posílají zpátky na východ do zemí, které z politických důvodů nechtějí nakupovat přímo od Ruska.

Plynovod Jamal přivádí ruský plyn přes běloruské a polské území do Německa. Jeho kapacita je až 33 miliard metrů krychlových ročně. Loni vypršela platnost smlouvy mezi Ruskem a Polskem týkající se tranzitu suroviny, ale Gazprom si může objednávat přepravní kapacitu v aukcích.