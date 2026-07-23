Objemy zemního plynu v evropských zásobnících jsou teď výrazně nižší než činí pětiletý průměr a jsou na druhé nejnižší úrovni za posledních 15 let. Opedal řekl, že Evropa bude podle něj tuto zimu více vystavena výkyvům tržních cen než v předchozích zimách. Zásobníky plynu v EU jsou aktuálně naplněny z 54 procent, zatímco loni touto dobou to podle údajů organizace Gas Infrastructure Europe (GIE) bylo 65 procent.
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Válka s Íránem, kterou zahájily Spojené státy spolu s Izraelem, fakticky zastavila lodní dopravu v Hormuzském průlivu, včetně zhruba pětiny globálních dodávek zkapalněného zemní plynu (LNG), který se obvykle dodává asijským odběratelům. Evropa mezitím nemůže využívat ruský plyn dopravovaný plynovody, neboť tyto dodávky kvůli válce na Ukrajině utlumuje.
LNG podle Equinoru tvoří asi 30 procent dováženého plynu do Evropy. V současné době jsou ale problémy kvůli výpadkům dodávek. Opedal dodal, že plyn, který měl na začátku roku směřovat z Kataru do Evropy, nyní směřuje do Asie. Katar patří mezi tři největší dodavatele LNG do Evropy.
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Cíle pro naplnění zásobníků plynu byly v EU zavedeny v roce 2022, krátce po ruské vojenské invazi na Ukrajinu. Mají zajistit, aby země EU měly rezervu paliva pro zimní měsíce, kdy vrcholí poptávka po plynu k vytápění.
Podíl Ruska na dovozu plynu do EU klesl podle dat unijního statistického úřadu Eurostat ze 45 procent před zahájením invaze na Ukrajinu na 12 procent v roce 2025 s tím, jak sedmadvacítka zavedla sankce a prosazovala diverzifikaci zdrojů. Velkou část výpadku nahradil LNG ze Spojených států a zvýšené dodávky plynu potrubím z Norska.
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Naplněnost zásobníků