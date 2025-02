Evropské zásoby plynu rychle mizí. Během léta se doplňování prodraží

Zásobníky s plynem v Evropské unii byly na počátku letošního února naplněné přibližně z 53 procent, což je nejnižší hodnota pro tento měsíc od roku 2022. Stanovený cíl Evropské komise přitom hovoří o 50 procentech, píše agentura Bloomberg.

Za požadovanými hodnotami ale zaostala třeba i Francie, která se řadí k největším spotřebitelům plynu v Evropské unii. Tamní zásobníky byly na počátku února naplněné z 35,5 procent. Konkrétně pro Francii přitom EU předepisuje naplnění alespoň na 41 procent kapacity. Francouzští představitelé ale ubezpečují, že dodávky pro tuto zimu nejsou ohrožené.

Státy Evropské unie se dohodly na závazných cílech pro skladování plynu v době vrcholící energetické krize v roce 2022. Zásobníky mají od té doby sloužit jako jakási pojistka proti neočekávaným výkyvům poptávky nebo narušení dodávek během zimy.

Zatím se nestalo, že by Evropská unie nějaký stát kvůli nedostatečným zásobám plynu pokutovala. Pokud by se však některá z členských zemí od požadovaných hodnot odchylovala výrazně a dlouhodobě, mohli by komisaři zasáhnout.

Evropská komise v minulých měsících povolila proti dohodě z energetické krize 2022 jisté výjimky, mimo jiné i kvůli vývozu plynu do jiných států. Týkají se Nizozemska, Lotyšska, Rakouska, Slovenska, Maďarska i České republiky. Zásoby plynu v těchto státech se tedy mohou odlišovat o dohody v roce 2022.

Roli hraje i Asie

Odborníci upozorňují, že Evropa bude během roku potřebovat na doplnění zásobníků zvýšené objemy plynu. To se jí však může prodražit, v létě mohou být ceny vyšší právě kvůli tlaku na doplnění zásob. Klíčové kontrakty se už nyní pohybují na patnáctiměsíčních maximech, konstatuje Bloomberg.

Evropa se v poslední době musí při nákupu zkapalněného plynu navíc potýkat s konkurencí ze strany asijských kupců. To v důsledku vedlo i ke zpomalení dovozu do zemí EU a potřebě více čerpat z uskladněných zásob.

Významnou část dodávek plynu totiž v současnosti tvoří právě zkapalněný zemní plyn (LNG). V posledních týdnech se však takové dodávky stávají stále více předmětem politiky. Nově zvolený americký prezident Donald Trump varoval EU, že Brusel se musí zavázat k nákupu větších množství americké ropy a plynu.