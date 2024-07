Obavy Česka bereme vážně, uvedli Němci po včerejším výroku ministra

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela v pátek potvrdil, že dopisem opravdu upozornil na snížení kapacity plynovodu na česko-německé hranici v Brandově. Podle něj to může znamenat navýšení dovozu plynu z Ruska do střední a východní Evropy. Dopis s tímto vyjádřením zaslal německému ministrovi hospodářství Robertu Habeckovi a eurokomisařce Kadri Simsonové, oba vyzval ke spolupráci. Napsal to v pátek na síti X.