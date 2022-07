Začíná údržba plynovodu Nord Stream, Berlín se obává o budoucnost dodávek

V pondělí začíná pravidelná údržba plynovodu Nord Stream 1. Potrubí vede po dně Baltského moře z Ruska do Německa a je hlavní trasou pro dodávky ruského zemního plynu do EU. Berlín se obává, že by Rusko z politických důvodů nemuselo dodávky po údržbě obnovit.