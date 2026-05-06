Ceny plynu i ropy padají. Naděje na dohodu USA s Íránem sílí

  14:49
Vyhlídky na mír mezi Spojenými státy a Íránem tlačí velkoobchodní ceny plynu pro evropský trh dolů. Klíčový termínový kontrakt s dodáním příští měsíc klesl ve středu odpoledne o více než deset procent a pohyboval se v blízkosti 42 eur za megawatthodinu. Předtím sestoupil dokonce až na 40,50 eura.
foto: Profimedia.cz

Zlevnila i ropa. Severomořský typ Brent se vrátila pod psychologicky důležitou hranici 100 dolarů za barel a vykazovala pokles o více než deset procent a nacházela se v blízkosti 98,5 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu ztrácela přes 12 procent, sestoupila tak pod 90 dolarů za barel.

Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy nakrátko přerušují operaci, při níž v Hormuzském průlivu doprovázely a chránily lodě ohrožované íránskou blokádou. Zdůvodnil to velmi pokročilými rozhovory s Íránem a snahou o dosažení dohody.

USA se staly největším exportérem ropy na světě. Tleskají především asijské země

Lodní dopravu v Hormuzském průlivu ochromil konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. Průliv je klíčovou cestou pro přepravu ropy a plynu z oblasti Perského zálivu.

Bílý dům se podle webu Axios domnívá, že uzavření dohody o jednostránkovém memorandu o porozumění je na dosah, přičemž odpověď Teheránu na několik klíčových bodů by mohla přijít do 48 hodin.

Dohoda podle portálu počítá mimo jiné s moratoriem na íránské obohacování uranu, se zrušením amerických sankcí proti Teheránu a s uvolněním zmrazených íránských aktiv, jakož i s obnovením provozu v Hormuzském průlivu.

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Soupravy Talgo poprvé vyjely z Prahy. Vypadaly ale jinak než při prezentaci

Souprava Talgo společnosti Leo Express poprvé vyjela na pravidelnou linku do...

Repasované španělské vlaky Talgo společnosti Leo Express poprvé svezly cestující v pravidelném provozu mezi Prahou a Bratislavou. Čtenář iDNES.cz natočil v Kolíně oba vlaky. Jak ten, který byl v 7:18...

Bývalá telefonní ústředna na Žižkově ožije. Promění se v luxusní bydlení

Vizualizace přestavby budovy telefonní ústředny ve Fibichově ulici na pražském...

Bývalá telefonní ústředna ve Fibichově ulici v Praze 3 projde rozsáhlou přestavbou. Developerská společnost PSN zahájí letos v létě její rekonstrukci. Budovu promění na nájemní bydlení se 116 byty,...

Mráz sevřel Česko. Mapa ukazuje, kde byly nejnižší teploty

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Mrazy v noci zasáhly celou Českou republiku. Český hydrometeorologický ústav zveřejnil mapu, která ukazuje výskyt přízemních mrazů v noci na čtvrtek. Dosáhly -3 až -10 stupňů Celsia a udeřily téměř v...

Sněz a uteč. Malebné italské pobřeží se proměnilo ve scény z třetího světa

Pobřeží Amalfi, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, láká návštěvníky...

S rostoucími teplotami začali návštěvníci zaplavovat ulice malebných vesniček podél Amalfinského pobřeží ležícího jižně od Neapole. Navzájem se tlačí svými odhalenými rameny a přeplněnými batohy...

Průšvih CSG: akcie ztratily už polovinu hodnoty. Nevěří se jeho byznys modelu

ilustrační snímek

Akcie zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada v pondělí prudce oslabily. Reagovaly tak na zprávu firmy Hunterbrook zpochybňující obchodní model CSG, napsala...

