Německo vyhlásilo poplach. Chystá se na výpadky plynu z Ruska

Německý ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck ve středu ráno spustil první fázi systému včasného varování, aby byla zajištěna dodávka zemního plynu i v případě výpadku dodávek.

Podle ministerstva v současné době nikde zásobování nevázne. Bezpečnost dodávek je tak zaručena, napsal na svém webu deník Der Spiegel.

S vyhlášením prvního stupně včasného varování Habeck také svolal krizový tým, který bude průběžně analyzovat a vyhodnocovat situaci v zásobování. V případě potřeby může tato pracovní skupina také vysadit určité spotřebitele ze sítě.

K tomu by však musela být vyhlášen třetí stupeň varování. V tom případě by nadále zůstaly zásobovány plynem domácnosti. Potíže by ale nastaly pro jednotlivé velké průmyslové odběratele. Buď přijdou o dodávky plynu úplně, nebo budou odebítat jeho snížené množství.

Německo reaguje na ultimátum Kremlu, podle kterého se od dubna mají dodávky energie výhradně v rublech, nikoli v eurech či dolarech. Habeck to po pondělní schůzce s šéfy energetickách resortů zemí G7 odmítl.

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov varoval, že dodávky budou poté zastaveny. Řekl, že není možné, aby plyn poskytovalo Rusko zadarmo. Není zatím jasné, nakolik je Moskva odhodlána svou hrozbu splnit.