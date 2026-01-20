Eemshaven byl prvním terminálem LNG spuštěným v Evropě od začátku války na Ukrajině, první loď sem připlula v září 2022. Zařízení umí zpracovat osm miliard metrů krychlových plynu ročně, z toho až tři miliardy mohou směřovat do České republiky. Vedle ČEZ si kapacity v terminálu vyblokovaly další známé energetické společnosti, britsko-nizozemský Shell a francouzská Engie.
V loňském roce bylo pro Česko 28 lodí, které dopravily 2,48 miliardy metrů krychlových plynu, tedy ekvivalent více než jedné třetiny české roční spotřeby plynu.
|
Eemshaven odbavil již stou loď. Plyn pro Česko vezlo sedmatřicet z nich
„Nizozemský terminál byl jedním z těch, které se významně podílely na překonání energetické krize a ČEZ jeho prostřednictvím zajistil už celou roční spotřebu plynu České republiky. LNG terminály a další alternativní zdroje plynu dokázaly v minulých letech rychle zabezpečit dostatek této komodity, což se pozitivně odrazilo i v rychle klesajících koncových cenách pro české zákazníky,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
Vše v režii ČEZ
ČEZ loni do terminálu také poprvé dopravil loď, u které sám zajišťoval celou její plavbu. Do té doby si firma plyn objednávala a náklad převzala až v terminálu. Zajišťování plavby zahrnovalo celý navigační a logistický řetězec, tedy jednání se zkapalňovacím terminálem ve Spojených státech, pronájem lodi, nakládku v USA i samotnou cestu přes Atlantský oceán a návrat lodi zpět.
|
USA se staly první zemí, která za rok vyvezla přes 100 milionů tun LNG
ČEZ má kapacity v Eemshavenu pronajaty do roku 2027. Od stejného roku si pak v minulých letech zajistil také zhruba dvě miliardy metrů krychlových plynu ročně, což je více než čtvrtina současné tuzemské spotřeby, v aktuálně budovaném pevninském terminálu v německém Stade nedaleko Hamburku.
Firma podepsala s tamním provozovatelem smlouvu na 15 let s možností prodloužení. ČEZ zároveň deklaroval, že bude sledovat i další možnosti získání kapacit v dalších terminálech LNG.