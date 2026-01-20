Nizozemský terminál již odbavil 72 lodí s plynem pro Česko. Žádný nebyl z Ruska

  10:51
Terminál v nizozemském Eemshavenu, odbavil od začátku svého fungování v roce 2022 do konce loňského roku již 72 lodí se zkapalněným zemním plynem (LNG) určeným pro Česko. Lodě přivezly 6,44 miliardy metrů krychlových plynu. To odpovídá roční spotřebě plynu v tuzemsku. Informovala o tom společnost ČEZ. Podle ní dodávky neobsahovaly žádný plyn z Ruska, většinu tvořily lodě z USA.
Loď s plynem pro Česko v Eemshavenu. (10. října 2022)

Loď s plynem pro Česko v Eemshavenu. (10. října 2022) | foto: ČEZ

Eemshaven byl prvním terminálem LNG spuštěným v Evropě od začátku války na Ukrajině, první loď sem připlula v září 2022. Zařízení umí zpracovat osm miliard metrů krychlových plynu ročně, z toho až tři miliardy mohou směřovat do České republiky. Vedle ČEZ si kapacity v terminálu vyblokovaly další známé energetické společnosti, britsko-nizozemský Shell a francouzská Engie.

V loňském roce bylo pro Česko 28 lodí, které dopravily 2,48 miliardy metrů krychlových plynu, tedy ekvivalent více než jedné třetiny české roční spotřeby plynu.

„Nizozemský terminál byl jedním z těch, které se významně podílely na překonání energetické krize a ČEZ jeho prostřednictvím zajistil už celou roční spotřebu plynu České republiky. LNG terminály a další alternativní zdroje plynu dokázaly v minulých letech rychle zabezpečit dostatek této komodity, což se pozitivně odrazilo i v rychle klesajících koncových cenách pro české zákazníky,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Vše v režii ČEZ

ČEZ loni do terminálu také poprvé dopravil loď, u které sám zajišťoval celou její plavbu. Do té doby si firma plyn objednávala a náklad převzala až v terminálu. Zajišťování plavby zahrnovalo celý navigační a logistický řetězec, tedy jednání se zkapalňovacím terminálem ve Spojených státech, pronájem lodi, nakládku v USA i samotnou cestu přes Atlantský oceán a návrat lodi zpět.

ČEZ má kapacity v Eemshavenu pronajaty do roku 2027. Od stejného roku si pak v minulých letech zajistil také zhruba dvě miliardy metrů krychlových plynu ročně, což je více než čtvrtina současné tuzemské spotřeby, v aktuálně budovaném pevninském terminálu v německém Stade nedaleko Hamburku.

Firma podepsala s tamním provozovatelem smlouvu na 15 let s možností prodloužení. ČEZ zároveň deklaroval, že bude sledovat i další možnosti získání kapacit v dalších terminálech LNG.

