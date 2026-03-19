Útoky na energetická zařízení eskalují, cena plynu prudce roste

Cena plynu pro evropský trh na začátku čtvrtečního obchodování vzrostla až o 35 procent a dostala se nad hranici 70 eur, tedy zhruba 1 700 Kč za megawatthodinu. Reagovala tak na zprávy o útocích na energetickou infrastrukturu na Blízkém východě.
ilustrační snímek | foto: Reuters

Později se však její růst zmírnil. Kolem 08:30 SEČ si cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním příští měsíc ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku připisovala zhruba 23 procent a pohybovala se v blízkosti 67 eur za MWh.

Růst cen je důsledkem eskalace útoků v Perském zálivu. Ve středu utrpěl škody po zásahu íránskou raketou i katarský průmyslový komplex, v němž se nachází největší exportní závod na zkapalněný zemní plyn na světě. Tento podnik v městě Ras Laffan před zastavením výroby zajišťoval přibližně pětinu světových dodávek.

Podrobné informace o rozsahu škod na katarských plynových zařízeních a harmonogramu oprav zatím nejsou známé, uvedla ve čtvrtek ráno agentura Bloombergy. Většinu LNG přepravovaného z Blízkého východu sice odebírají asijské země, jakékoli dlouhodobé narušení dodávek by ale narušilo globální nabídku a udržovalo by ceny na vysoké úrovni celosvětově.

„LNG z Kataru by mohlo být v zásadě mimo provoz po celé měsíce a v nejhorším případě i roky,“ uvedl Arne Lohmann Rasmussen, hlavní analytik společnosti Global Risk Management. „Pro trh s plynem krize neskončí tím, že skončí válka a znovu se otevře Hormuzský průliv,“ upozornil.

V růstu pokračují i ceny ropy. Severomořská ropa Brent si ve čtvrtek ráno připisovala přes pět procent a dostala se nad 113 dolarů za barel. Ve středu zdražila o zhruba čtyři procenta.

Naplněnost zásobníků

Zdroj: Plynárenská infrastruktura v Evropě - AGSI (gie.eu)
Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

