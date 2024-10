Hefnerův syn chce koupit značku Playboy. Nabízí za ni sto milionů dolarů

Cooper Hefner, nejmladší syn zesnulého zakladatele časopisu Playboy Hugha Hefnera, chce odkoupit práva na značku, kterou jeho otec vybudoval. Spolu se skupinou investorů nyní předložil nabídku společnosti Playboy Group ve výši 100 milionů USD (2,3 miliardy Kč). Uvedl to list The Wall Street Journal (WSJ), který měl možnost do návrhu dohody nahlédnout.