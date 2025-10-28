„Nejlepší na tom je, že se nemusíte o nic starat,“ říká pro agenturu Bloomberg Američan Fern Gordon, který se minulý měsíc vydal se svou partnerkou na pětidenní plavbu do Karibiku. Za dovolenou zaplatili 330 dolarů (6 870 Kč) na osobu. Kvůli členství, které nabízí společnost Carnival Cruise Line, měli výhodnější cenu. „Letět je příliš náročné. U plavby prostě jedeme Uberem do přístavu a jedeme,“ doplnil Gordon.
Ceny letenek a hotelů jsou stále vysoké, a tak mnoho Američanů, kteří si létání nemohou dovolit nebo se rozhodli ho omezit, se obrací k plavbám jako k levnější alternativě dovolené. Data asociace AAA ukazují, že téměř polovina amerických turistů podnikla svou první plavbu po pandemii v roce 2022. V letošním roce se na výlet lodí vydá dohromady 20,7 milionu Američanů.
Firmy lákají na výhodnější nabídky
Výletní společnosti těží z cestovatelů, kteří hledají výhodné nabídky, a propagují plavby jako výhodnější v porovnání s pozemními resorty. Celoroční propagační akce a slevy pro věrnostní programy pomáhají přilákat nové i stálé zákazníky.
AAA předpovídá nárůst amerických cestovatelů na lodích o 8,4 procenta v období 2024–2025 a další 4,5procentní nárůst v roce 2026.
„Dokud budou hotely zvyšovat ceny, plavby si budou i nadále získávat na popularitě,“ zmínil Conor Cunningham, analytik společnosti Melius Research.
Provozovatelé výletních lodí investují značné prostředky do vylepšení zážitku z dovolené na moři. Nové možnosti zábavy a zastávky na soukromých ostrovech pomáhají rozšířit atraktivitu i mimo důchodce a rodiny. Podle agentury Bloomberg vynaložily lodní společnosti nejméně 1,5 miliardy dolarů (31,2 miliardy Kč) na modernizaci nebo rozšíření soukromých ostrovů v Karibiku.
Zájmu o plavby na lodích si všímají také investoři. Akcie tří lídrů v průmyslu – společností Carnival Corporation, Royal Caribbean Group a Norwegian Cruise Line Holdings letos zaznamenaly strmý růst. Ceny akcí všech tří společností v posledních šesti měsících překonaly index S&P 500. Společnost Carnival Corporation v září zvýšila svou celoroční prognózu zisku na třetí čtvrtletí v řadě s odvoláním na rekordní rezervace a rostoucí čisté výnosy.