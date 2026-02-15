Neprodáváme lístky, ale zážitky. Hotelový řetězec nabízí superdovolené na moři

Značka luxusních hotelových rezortů Aman vstoupila do sektoru ultraluxusních plaveb s projektem Aman at Sea a v lednu zahájila prodej. Ceny na pět nocí začínaly na 38 500 dolarech (790 000 Kč), což je zhruba 7 700 dolarů (160 000 Kč) dolarů za den.
Superjachta Amangati (9. února 2026)

Luxusní jachta se vydá na cesty po středomořských přístavech, jako je St....
Jachta nabízí 47 apartmá. (9. února 2026)
„Neprodáváme lístky – prodáváme zážitek Aman na vodě,“ uvedl pro agenturu Bloomberg Vladislav Doronin, předseda představenstva a generální ředitel Aman Group, jejíž součástí jsou luxusní resorty a hotely na celém světě.

Luxusní jachta Amangati se vydá na cesty po středomořských přístavech, jako je St. Tropez a Taormina, přičemž plavby budou trvat pět až sedm dní. Vybrané plavby se shodují s kulturními akcemi, jako je festival v Cannes a Velká cena Monaka. Luxusní jachta poprvé vypluje v květnu příštího roku.

Zájem o superjachty roste. Jejich cena se šplhá do miliardových výšin

Amangati má devět palub, její součástí jsou dva heliporty. Jachta nabízí 47 různých apartmánů. Zatímco nejmenší má rozlohu 70 metrů čtverečních, největší má téměř 370 metrů čtverečních a má vlastní vířivku a soukromý výtah. Takové vyjde na 29 000 dolarů (600 000 Kč) za noc.

Zájem ukáže až budoucnost

Někteří cestovní poradci označily ceny za šílené. „Momentálně nemáme žádné klienty, kteří by si Aman at Sea rezervovali, a ani nevím o žádných, kteří by o to v tuto chvíli stáli,“ uvedl prezident cestovní Q Cruise + Travel Rob Clabbers. Někteří majitelé cestovních kanceláří očekávají nárůst zájmu o plavby až poté, co lidé uslyší recenze na plavbu od těch, kteří plavbu zažili.

Generální ředitel označil prodeje za výjimečné. „Zážitek s Amangati nabídne něco, co v odvětví plaveb dosud nebylo k vidění,“ uvedl Vladislav Doronin. Podle něj je také možné si pronajmout celou jachtu. Výhodou je podle něj to, že se společnost postará o důležité věci, zájemci například nemusí řešit posádku či zásobování.

Jachtařský průmysl hledá alternativy k teaku. Výrobci již dostali pokuty

Na jachtě se nachází čtyři mezinárodní restaurace, jazzový klub, kina i originální lázně Aman Spa. Mezi další lákadla specifická pro jachty patří rozlehlý plážový klub s přímým přístupem k vodě, malebná terasa na opalování a prostorný bazén. Celková hodnota jachty je 700 milionů dolarů (14 400 000 Kč).

Podle Doronina je ale ze všeho nejdůležitější lidský přístup. „Společnost utrácí za posádku,“ zmínil s tím, že na každého hosta vychází dva zaměstnanci. Mezi nimi jsou i komorníci, kteří vybalí klientům zavazadla či třeba rezervují zážitky na pobřeží.

Orient Express představil první luxusní plachetnici. Nabídne cesty po Evropě i Karibiku

„Za ceny, které účtují, musí být produkt bezchybný,“ uvedl Larry Pimentel, který působil jako první generální ředitel Four Seasons Yachts, která rovněž poskytuje luxusní plavby.

Podle něj plavby vyžadují specifické odborné znalosti, které nejsou typické pro hotelový sektor. Zmiňuje například technické a bezpečnostní plánování.

„Můj osobní názor je, že všichni zjistí, že loď není hotel. Zní to jako hloupé a jednoduché tvrzení. Ale mohu říct, protože jsem byl uprostřed toho všeho, že právě v tom spočívá jedno z největších rizik,“ uvedl.

Kromě Aman a Four Seasons do sektoru vstoupily také Ritz-Carlton a Orient Express. Ritz-Carlton již zahájil plavby, loď Orient Express by měla poprvé vyplout v roce 2026.

