Bez omezení výroby plastů nás čeká katastrofa, varovala norská ministryně

Výbor byl Environmentálním shromážděním OSN pověřen, aby vypracoval právně závazný mezinárodní nástroj týkající se znečištění plasty, píše portál The Guardian.

Norsko je společně s dalšími více než šedesáti státy členem skupiny High Ambition Coalition, v překladu koalice s vysokými ambicemi, a prosazuje zásahy do celého životního cyklu plastů – od produkce až po likvidaci. Země závislé na fosilních palivech nicméně snižování produkce odmítají a preferují řešení prostřednictvím lepšího nakládání s odpady.

Smlouva nebude dokonalá

Tvinnereimová upozornila, že mezi tímto uskupením a ostatními státy – především těmi produkující ropu – existují rozpory. Přesto doufá, že určité dohody se dosáhnout podaří. „Dokonalou smlouvu neuzavřeme. Ale musíme se posunout dál. A myslím, že to zvládneme. Rozhodla jsem se být optimistická,“ uvedla Tvinnereimová.

„S koaličními zeměmi s vysokými ambicemi budeme i nadále ukazovat, že existuje velká skupina zemí, které se drží svých ambicí. Svět teď zoufale potřebuje nějaké vedení a nějaké dobré zprávy,“ doplnila ministryně.

Zasedání výboru se koná od 25. listopadu do 1. prosince 2024. „Potřebujeme samozřejmě zlepšit recyklaci a nakládání s odpady, ale pokud nesnížíme výrobu a spotřebu, nebudeme schopni se s objemem plastů v systému za deset let vypořádat,“ řekla Tvinnereimová.

Rozdílné názory

Portál The Guardian upozornil, že spotřeba plastů by se mohla do roku 2060 globálně ztrojnásobit, přičemž největší nárůst se očekává v subsaharské Africe a Asii. Předpokládá se také, že plastový odpad se do roku 2060 ztrojnásobí, přičemž polovina skončí na skládce a méně než pětina se bude recyklovat.

Předchozí jednání nicméně byla napjatá a odhalila rozdílné názory na danou problematiku. Země závislé na fosilních palivech, jako jsou Saúdská Arábie, Rusko a Írán, odmítají snižování produkce a preferují řešení prostřednictvím lepšího nakládání s odpady.

Nejistý postoj ze také ze strany Spojených států. Ty sice dříve naznačily podporu smlouvy vyžadující omezení produkce, avšak návrat Donalda Trumpa, zastánce fosilních paliv, vyvolává pochybnosti. Podle Tvinnereimové by bylo velmi vítané, kdyby se Spojené státy ke koalici připojily. Klíčovou roli ve vyjednávání bude hrát také Čína.