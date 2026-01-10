Když není čím topit, plast chytne vždycky. Výzkum odhalil skrytý ekologický problém

Spalování plastového odpadu v rozvojových zemích je mnohem rozšířenější, než se dosud předpokládalo, ukázala nová studie zveřejněná v časopise Nature Communication. Domácnosti materiál využívají k vytápění a vaření, což má ovšem negativní vliv nejen na zdraví, ale i životní prostředí.

Syrská žena zapaluje kamna, ve kterých hoří plastové láhve, protože nemá peníze na nákup dřeva nebo jiného paliva. (6. ledna 2015) | foto: ČTK

V průzkumu, jehož se zúčastnilo 1 000 respondentů z 26 zemí, každý třetí respondent uvedl, že zná někoho, kdo plasty pálí. Šestnáct procent dotázaných se k činu přímo přiznalo. Jde vůbec o jednu z prvních prací, která přináší konkrétnější data a globální důkazy o tomto problému.

„Když si rodiny nemohou dovolit čistější paliva a nemají spolehlivý systém sběru odpadu, plast se stává posledním zdrojem energie,“ uvedl autor studie a vědecký pracovník Univerzity v Calgary Bishal Bharadwaj. „Našli jsme důkazy o tom, že lidé spalují vše od plastových tašek a obalů až po láhve, aby uspokojili své základní potřeby.“

Zákazníci se odvracejí od plastových obalů, říká průzkum. Firmy své sliby oddalují

Praxe je podle něj mnohem rozšířenější, než se očekávalo. Vědci provedli výzkum mezi obyvateli Asie, Afriky a Latinské Ameriky s nízkými či středními příjmy. Došli k závěru, že spalování plastů není pouze důsledkem energetické chudoby. Často totiž představuje také nezbytné řešení pro vypořádání se s velkým množstvím odpadu.

Kampaň, nebo dotace?

Studie dále upozornila na zdravotní rizika způsobená vdechováním toxických emisí v uzavřených prostorech a kontaminací potravin. Při spalování se totiž uvolňují škodliviny jako dioxiny, furany a těžké kovy. Výzkumy identifikovaly toxické látky například ve vejcích skladovaných v blízkosti domácích topenišť.

„Jedním z důvodů, proč lidé plasty pálí, je fakt, že jsou zranitelnější a jednoduše nemají prostředky na to, aby si mohli pořídit jakoukoli formu čistého paliva,“ vysvětlila deníku The Guardian spoluautorka studie a ředitelka institutu pro energetickou transformaci v Perthu Peta Ashworthová.

Zákazy plastů nemají smysl, stejně jako mytí kelímků od jogurtu, říká vědec

Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj se množství plastů na světě do roku 2060 ztrojnásobí. „Vlády musí zlepšit nakládání s odpadem a zpřístupnit lidem přijatelnější způsoby vytápění. Například dotacemi,“ tvrdí Ashworthová.

Pomoct by také mohla osvětová kampaň upozorňující na nebezpečí spalování a a představení nových technologií.„Vzhledem k tomu, že urbanizace v mnoha regionech předstihuje rozvoj základních služeb, naléhavost zavedení těchto opatření se bude pouze zvyšovat,“ dodává.

Vědci práci popisují jako první krok k vyplnění kritických mezer ve znalostech o této problematice. Bude ovšem zapotřebí dalšího výzkumu, aby bylo o rozsahu možné získat reálnou představu.

10. ledna 2026

