Zemědělci, kteří v provincii Ferrara mezi Benátkami a Ravennou pěstují rýži na italské risotto, čelí nové výzvě v podobě plameňáků. Ptáci se v této oblasti objevili nedávno a usadili se v zaplavených polích, ve kterých hledají měkkýše, řasy či hmyz.

Zemědělci teď hledají způsob, jak svoji úrodu před růžovými škůdci ochránit. Ve dne i v noci začínají na polích hlídkovat, troubí klaksony nákladních aut, bouchají do sudů nebo dokonce střílejí z malých plynových děl. Hluk však ptáky většinou jen pošle na jiné rýžoviště, které svýma dlouhýma nohama rozdupou.

„Jsou to nové věci, které jsem dosud nezažil,“ svěřil se deníku The Guardian zemědělec Enrico Fabbri, který na některých svých polích zaznamenal až 90procentní ztrátu. „Do celé přípravy a pěstování věnujete tolik času a energie, a pak, když vám úroda konečně začne růst, ji někdo zničí. Je to, jako když vám vezmou novorozené dítě.“

Plameňáci zřejmě připutovali z bývalých hnízdišť u údolí Comacchi, poblíž místa, kde se nejdelší italská řeka Pád vlévá do Jaderského moře. Předtím se ale zdržovali na jezerech v severní Africe, některých částech Španělska a v oblastech francouzského regionu Camargue. Proč se začínají za potravou stahovat do vnitrozemí, zatím není jasné.

Podle Roberta Tinarelliho, předsedy sdružení ornitologů Emilia-Romagna, se ptáci v rezervaci Comacchi zdržují od roku 2000, tedy od doby, co je sucho v jižním Španělsku přimělo hledat hnízdiště východněji.

„Z ekologického hlediska je to samozřejmě krásné, ale musíme myslet na to, že rýže patří mezi nejdražší extenzivní plodiny,“ uvedl místopředseda místní konfederace zemědělců Massimo Piva.

Tinarelli jako jedno z řešení navrhuje obklopit rýžoviště vysokými stromy nebo živými ploty. Nejlepší by ale podle něj bylo snížit hladinu vody v čerstvě osázených polích z dvanácti centimetrů na maximálně čtyři. „Je to dostatečné množství vody pro pěstování rýže, ale neatraktivní výše hladiny pro plameňáky,“ uzavírá Tinarelli podle britského deníku.