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Pizza za 22 eur pobouřila turisty. Chorvatsko řeší, kam až mohou ceny růst

Petra Škraňková
  11:43

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Pizza za 22 eur na ostrově Hvar | foto: Mala od rituala

Pizza za 22 eur, tedy zhruba 540 korun, rozpoutala na chorvatských sociálních sítích pořádnou bouři. Zatímco část turistů tvrdí, že za kvalitní suroviny a výhled na Hvaru se zkrátka platí, jiní namítají, že podobné částky už ženou Chorvatsko mimo dosah běžných dovolenkářů. A data ukazují, že zdražování není jen pocit – vyšší útraty turistů z velké části táhne inflace.

Debatu odstartovala chorvatská influencerka Jasna, autorka instagramového profilu Mala od rituala. V pizzerii Alfonso ve Starém Gradu na ostrově Hvar si objednala pizzu s parmskou šunkou, mozzarellou, rukolou a rajčaty za 22 eur (v přepočtu cca 540 korun). Ve videu uvedla, že šlo o nejdražší pizzu, jakou kdy jedla.

V komentářích lidé srovnávali Chorvatsko zejména s Itálií. Jeden z návštěvníků například uvedl, že nedaleko Neapole zaplatil za pizzu 7,50 eura (170 Kč), pivo tři eura (75 Kč) a láhev vína deset eur (250 Kč).

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