Debatu odstartovala chorvatská influencerka Jasna, autorka instagramového profilu Mala od rituala. V pizzerii Alfonso ve Starém Gradu na ostrově Hvar si objednala pizzu s parmskou šunkou, mozzarellou, rukolou a rajčaty za 22 eur (v přepočtu cca 540 korun). Ve videu uvedla, že šlo o nejdražší pizzu, jakou kdy jedla.
V komentářích lidé srovnávali Chorvatsko zejména s Itálií. Jeden z návštěvníků například uvedl, že nedaleko Neapole zaplatil za pizzu 7,50 eura (170 Kč), pivo tři eura (75 Kč) a láhev vína deset eur (250 Kč).