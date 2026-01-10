„Trh s pizzou prochází otřesy,“ uvedl pro americký portál The Wall Street Journal Ravi Thanawala, finanční ředitel řetězce pizzerií Papa John’s International. Podle dat z oboru už pizzerie nejsou nejběžnějším typem restaurací. Počet pizzerií v USA dosáhl v roce 2019 rekordního maxima a od té doby klesá, ukazují údaje firmy Datassential.
Pizzerie dnes navíc musí bojovat o zákazníky nejen mezi sebou, ale i s konkurencí z jiných oblastí rychlého občerstvení. Aplikace pro rozvoz jídla otevřely Američanům přístup k širší nabídce kuchyní a možností. Pizza za 20 dolarů (415 Kč) pro rodinu tak může působit příliš draze ve srovnání s pětidolarovými nabídkami rychlého občerstvení, mraženými pizzami nebo domácími pokrmy, napsal americký portál The Wall Street Journal.
Řetězec Papa John’s už otevřel možnost prodeje společnosti. Vedení firmy ale také uvedlo, že se soustředí na zlepšení situace firmy na trhu. Řetězec strávil minulý rok hodnocením svého podnikání a manažeři se snažili zaměřit na komplexní změny včetně způsobu přípravy pizz. „Spotřebitelé jsou stále vybíravější a Papa John’s musí zvýšit nabídku jídelního lístku a zvýšit hodnotu,“ uvedl finanční ředitel řetězce Ravi Thanawala.
Řetězec také uzavírá některé restaurace v Severní Americe. Podle Thanawaly se chce soustředit na zvyšování prodeje na místech, která jsou podle společnosti připravena na růst. „Jiná místa potřebují jen modernizaci,“ uvedl.
Výzvám čelí také známý řetězec Pizza Hut. Klesají mu tržby v amerických pobočkách otevřených alespoň rok již osm čtvrtletí v řadě. Navíc má stovky restaurací, které zabírají větší prostory, jsou nákladnější na provoz a tvoří zmenšující se část míst, kde lidé jedí pizzu, napsal The Wall Street Journal.
Ochrana před bankrotem
Vybrané pobočky uzavřely v posledních dvou letech také středně velké řetězce, jako jsou Blaze Pizza a Mod Pizza, které momentálně pracují na restrukturalizaci.
Některé firmy v odvětví se potýkají s vážnějšími problémy. Například mateřská společnost řetězce Pieology Pizzeria požádala v prosinci o ochranu před bankrotem. Jiné firmy požádaly o ochranu již dříve.
Vážným finančním problémům čelila také pizzerie California Pizza Kitchen. Tu v prosinci koupili noví investoři. Podle lidí obeznámených s touto záležitostí bylo firma v prosinci prodána za méně než 300 milionů dolarů (6,2 miliardy Kč). To je méně než 470 milionů dolarů (podle aktuálního kurzu 9,7 miliardy Kč), za které se prodala v roce 2011, kdy se řetězec stal soukromým.
Noví majitelé California Pizza Kitchen nyní věří, že lidé budou pizzu objednávat stále. „Úspěch však znamená nabídnout více než stejné základní pizzy, které si lidé mohou pořídit v řetězcích rychlého občerstvení,“ uvedl Cory Baker, managing partner společnosti Consortium Brand Partners, která koupila řetězec s dalšími investory.
California Pizza Kitchen si klade za cíl zdůraznit své rozmanité menu, které zahrnuje pečeného lososa na cedrovém prkénku a také dušené hovězí žebro podávané s těstovinami pappardelle. Společnost také usiluje o rozšíření prodeje svých výrobků nabízených v supermarketech.
„Existují určité věci, na které se v životě můžete spolehnout, a mezi ně patří smrt, daně a pizza,“ uvedl Cory Baker.