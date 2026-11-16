Kdo si v americkém obchodě koupí margaritu nebo třeba vodku s džusem v plechovce, často ani netuší, že za nápojem stojí některý z velkých pivovarů. Právě ty totiž včas vsadily na rostoucí oblibu míchaných nápojů v obalech, které stačí jen jednoduše otevřít a vypít. Tradiční výrobci lihovin jako Diageo nebo Pernod Ricard však tento trend podcenili a nyní se snaží konkurenci dohnat, píše The Wall Street Journal.
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Hotové koktejly přitom patří k několika málo druhům alkoholu, jejichž prodej v USA poslední měsíce roste. Potvrzují to navíc i dlouhodobější data. Od roku 2019 jejich podíl na celkovém množství prodaného alkoholu v USA vzrostl ze 4 na současných 10 procent.
K jejich oblibě přispěla i změna návyků po pandemii. Lidé častěji pijí doma nebo na akcích, kam se jim nechce nosit velké láhve alkoholu. Hotový koktejl v plechovce je pro ně v naprosté většině případů pohodlnější. Mnozí Američané navíc stále častěji dávají přednost lehčím nápojům s nižším obsahem alkoholu než kupříkladu před silnou whisky či koňakem.
Svou roli hraje také cena, i když hotové koktejly ve skutečnosti vycházejí dráž. Balení dvanácti plechovek značky High Noon stojí v USA přibližně 16 dolarů (336 korun), kdežto za láhev vodky Tito’s o objemu 0,75 litru zákazník zaplatí zhruba 18 dolarů (378 korun).
Zkušenosti s obaly
Pivovarům v USA současný trend nahrává. Na rozdíl od výrobců lihovin totiž mají s nápoji v plechovkách dlouholeté zkušenosti a výhodou je i jejich distribuční síť, díky které mohou hotové koktejly dodávat do obchodů častěji.
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To je důležité zejména kvůli jejich kratší trvanlivosti a rychlému prodeji. Výrobci lihovin se naproti tomu dlouhodobě soustředili především na destiláty ve skleněných láhvích, u kterých tak časté dodávky nejsou potřeba.
Pivovarům v USA se vstup na trh s hotovými koktejly více než vyplácí. Kupříkladu společnost AB InBev známá výrobou piva Budweiser už díky značce Cutwater ovládá 18 procent amerického trhu.
Nejvýrazněji se za poslední dobu nabídka změnila u společnosti Boston Beer, která prodává mimo jiné koktejly Sun Cruiser. Klasické pivo dnes tvoří jen 15 procent objemu jejího prodeje.
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Klasická lihovarnická společnost Diageo přitom přišla s podobným nápojem už před více než dvaceti lety. Její Smirnoff Ice dnes v USA přináší roční tržby kolem půl miliardy dolarů (10,5 miliardy korun). Firma Diageo se však dlouho soustředila hlavně na prodej klasických destilátů v láhvích, na kterých vydělávala více. Nyní se jí ale tento přístup prodražuje.
Podobně je na tom i konkurenční Pernod Ricard, pod který patří například whiskey Jameson. Jeho prodeje v USA v posledním čtvrtletí meziročně klesly o deset procent.
Problémy obou firem se promítají také na burze. Jejich akcie za posledních pět let ztratily více než polovinu hodnoty. Akcie pivovarnické skupiny AB InBev ale v porovnání s tím vzrostly téměř o 40 procent, uzavírá The Wall Street Journal.