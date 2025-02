Koupit v Německu, vrátit v Rakousku. Rozdíl zálohy pivní láhve přinesl nový trend

Rakušané zvýšili zálohy v únoru letošního roku z devíti na dvacet centů, což v českých korunách znamená nárůst z 2,3 na 5 korun. V Německu je záloha na jednu láhev osm centů (2 Kč). Už delší dobu navíc platí Rakušané tři eura (75 Kč) za vratnou přepravku, to je proti Německu dvojnásobek.

V Rakousku stojí přepravka s 20 prázdnými opakovaně použitelnými láhvemi od začátku února o 3,90 eura (98 Kč) více než v Německu. A toho zákazníci hojně využívají, upozornil německý zpravodajský web BR24.Podle něj z běžné lahve není poznat, na které straně hranice byla prodána.

Pivovary tratí

Turistika s pivními obaly podle Bavorského pivovarnického svazu zasahuje výrobce, kteří prodávají produkty na obou stranách hranice. Když je jedna z jejich beden s láhvemi zakoupena v Německu a vrácena v Rakousku, chybí jim 3,9 eura, které zákazník získá. Částečně to postihuje také obchod, uvedl svaz.

„První dny byly katastrofální,“ uvedl Christian Thiel z pivovaru Schönram, který se nachází v bavorské obci Petting, zhruba 13 kilometrů od německo-rakouských hranic. „Lidé se snaží obohatit na úkor pivovarů a obchodníků. Vím o případu, kdy někdo přijel s přívěsem plným 50 přepravek k malému obchodu s nápoji. Ten je ale odmítl přijmout,“ doplnil Thiel.

Nového trendu si všímají také Rakušané. „Příjezd s přívěsem plným beden by mohl být problém,“ uvedl mluvčí Svazu rakouských pivovarů Florian Berger. Dodal, že obchodníci mají právo přijímat jen takový počet láhví, který běžně spotřebuje a vrátí průměrná domácnost. Mají také možnost odmítnout přijmout produkty, které sami nenabízejí. Přesná data ohledně „láhvové turistiky“ však svaz k dispozici nemá.

Zvýšení záloh by mělo zákazníky pobídnout k tomu, aby přestali vyhazovat prázdné láhve do kontejnerů na sklo, komunálního odpadu či do přírody. Podle svazu návratnost obalů v posledních letech výrazně klesala. Jednu láhev lze přitom znovu naplnit až čtyřicetkrát. Zvýšení zálohy z devíti na dvacet centů podle pivovarníků odpovídá zhruba pořizovací hodnotě láhve.

V Německu se o zvýšení záloh diskutuje již několik let. Pivovary upozorňují však i na řadu problémů, které by takový krok mohl způsobit. Podle nich by zvýšení záloh mohli zákazníci vnímat jako zdražení nápojů. Mohlo by dojít také k tomu, že by zákazníci uchovávali obaly doma a do obchodu by je donesli až poté, co by obchody začaly vyplácet vyšší zálohu. To by mohlo vést k nedostatku prázdných láhví. Bylo by také nutné upravit současné automaty.

„My, malé a střední pivovary v Německu, bychom zvýšení záloh potřebovali,“ uvedl Christian Thiel. Německý svaz pivovarníků však tento krok podle německého portálu aktuálně nevidí jako reálný.