Pivo v plechovce slaví devadesátku. První se uvařilo v americkém státě New Jersey

Na etiketách přitom nebylo logo žádného z velkých pivovarů, ty se totiž obávaly, že by nevyzkoušená novinka mohla poškodit jejich reputaci. Role průkopníka tak připadla malému podniku, který založil v Newarku ve státě New Jersey německý imigrant Gottfried Krueger.

Dohodu s výrobcem plechovek uzavřela firma vedená jeho synem na podzim roku 1933 a už koncem prosince téhož roku se mezi vybranými zákazníky ocitla první zkušební várka 2000 plechovek s firemním maskotem na boku.

Nový nerozbitný obal přijali američtí pivaři příznivě. A úspěch slavil pivovar i začátkem roku 1935, když dodal plechovkové pivo na běžný trh. Původně malý regionální pivovar začal rychle expandovat a ohrožoval dokonce giganty jako Anheuser-Bush. S nárůstem prodejů firmy Krueger se do nového obalu konečně odhodlaly i další pivovary.

Do konce roku 1935 prodávalo plechovkové pivo téměř 40 pivovarů po celých Spojených státech. Plechovka se zpočátku otevírala běžným otvírákem na konzervy, který byl k plechovce, tehdy spíše konzervě, přibalen. Další z velkých amerických meziválečných pivovarů, Schlitz, proto přišel s vylepšením, když vrchní stranu plechovky uzavřel kuželovitým nástavcem s běžným korunkovým uzávěrem.

Obě verze plechovky se dlouho prodávaly zároveň; už ve 30. letech se sice objevily nápady umožňující snadné otvírání plechovek s plochým vrškem, nebyly ale použitelné. Do začátku války se navíc po počátečním boomu plechovky příliš nerozšířily - v roce 1941 jim patřilo jen deset procent trhu - a během války byla výroba s výjimkou armádních dodávek zastavena. Podobný osud potkal pivní plechovku i v Evropě, kde se objevila už v druhé půli 30. let v Německu, Francii nebo Velké Británii.

Na definitivní vítězství si tak tento obal musel počkat až do přelomu 50. a 60. let. Tehdy přišly pivovary se dvěma velkými vylepšeními, nejprve se v roce 1958 objevila lehčí hliníková plechovka a o pár let později konečně přišla použitelná verze snadno otevíratelné plechovky s plochým vrškem. Od 60. let byly nápojové plechovky vybavené otvory pro pití, které bylo možné otevřít bez nástrojů. Vystřídalo se několik typů odtrhávacích uzávěrů, v dnešním provedení se plechovka otevírá promáčknutím části víka dovnitř.

Od 50. let také začaly plechovky na pivo postupně dobývat svět; ve stejné době se v nich objevily i nealkoholické nápoje. V některých zemích prodej piva v plechovkách tvoří většinu prodeje. Podle odborného časopisu Brauwelt je v USA tento podíl například přes 70 procent. Češi podle údajů Českého svazu pivovarů a sladoven nadále nejčastěji kupují pivo ve skleněných lahvích, které měly loni 40procentní podíl na celkovém výstavu. Na plechovky připadlo 20 procent prodeje piva.

Hliníkové plechovky se dostaly celosvětově podle analytické společnosti Nielsen na pozici druhého nejčastějšího obalu pro pivo v roce 2018. V poslední dekádě zaznamenal poměrně silný boom prodej piva v plastových obalech, řada pivovarů od nich ale upouští. Největší pivovar v zemi, Plzeňský Prazdroj, s těmito obaly například skončil v roce 2022.

Plechovky se netřídí

S rostoucí oblibou piva v plechovkách ale vznikl problém s jejich odpadem. Češi například podle údajů Českého svazu pivovarů a sladoven vytřídí pouze 30 procent nápojových plechovek, zbytek končí na skládkách nebo ve spalovnách. Podle údajů českého ministerstva životního prostředí (MŽP) se každý rok na trh dostává a 0,8 miliardy plechovek. „Česká ekonomika tak zbytečně přichází o zhruba 500 milionů plechovek ročně, tedy zhruba 11 tisíc tun tohoto obalového materiálu ročně v hodnotě takřka půl miliardy korun,“ řekl loni Tomáš Slunečko, ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven.

Některé země již před lety sáhly k zálohování plechovek. Loni v říjnu schválila i česká vláda vláda novelu zákona o obalech, která zavádí zálohový systém na PET lahve a kovové plechovky. Pokud opatření schválí Parlament a podepíše prezident, mělo by začít platit v roce 2026. Zálohování podporují velcí výrobci nápojů Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, Heineken ČR, Kofola ČeskoSlovensko, Mattoni 1873 a Plzeňský Prazdroj, kteří založili Iniciativu pro zálohování. Podle údajů této iniciativy zálohování PET lahví a plechovek zavedlo již 17 zemí Evropy.