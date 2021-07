Kvůli zlaté plechovce skoupil pivař bedny piva, výhra mu přinesla zklamání

Společnost BrewDog a její generální ředitel James Watt inzerovali možnost vyhrát plechovku na různých mediálních platformách od listopadu 2020 do března 2021 v rámci propagační soutěže. Pivovar vypustil do světa celkem 50 kusů zlatých plechovek.



Výhercem se pak stal pracovník v nápojovém průmyslu Mark Craig z města Lisburn v Severním Irsku. Ten zlatou plechovku našel v bedně piva Punk IPA. Craig, který byl z nálezu nadšený, jelikož si za prodej zlaté plechovky chtěl zaplatit svatbu.

Poté, co oslovil obchodníky se zlatem, mu bylo řečeno, že pokud je plechovka o objemu 330 ml opravdu z ryzího zlata, její hodnota by byla okolo 10 tisíc liber. Podle certifikátu o přesné gramáži zlata v plechovce, který si vyžádal u pivovaru, ale bohužel zjistil, že plechovka rozhodně není z ryzího zlata, ale je jen potažena vrstvou zlata o tloušťce tří tisícin milimetru.



„Docela mě to zklamalo, myslím si totiž, že pivovar si na tom udělal obrovskou reklamu a vydělal velké peníze. Vím, že plno lidí si koupilo třeba dvacet beden jejich piva, jen aby měli šanci najít onu plechovku z ryzího zlata. Kdyby věděli, že se jedná pouze o mosaz potaženou zlatem, asi těžko by kolem toho vzniklo takové šílenství,” uvedl Craig pro The Guardian.

Podle Craiga tedy rozhodně neodpovídá cena 15 tisíc liber, kterou pivovar udával jako cenu oné plechovky. Podle pivovaru BrewDog je ale právě částka patnácti tisíc liber adekvátní výrobní cenou a stojí si za ní.

Právě ohledně ceny měl problém i další nálezce, Adam Dean, který chtěl z výdělku pokrýt své vysoké pojištění na dům. „Když jsem si nechal plechovku ohodnotit, zjistilo se, že její cena je jen okolo 500 liber, protože je potažena jen tenoučkou vrstvou zlata a společnost tím pádem lhala,“ uvedl pro BBC Dean.

Společnost BrewDog se však brání tím, že nikdy netvrdila, že cena dané plechovky na volném trhu bude takto vysoká a na dotaz, zda by je sama od výherců za uvedených 15 tisíc liber odkoupila zpět. Mluvčí pivovaru také uvedl, že z marketingových kampaní už byla odstraněna zmínka o tom, že plechovka je z ryzího zlata, jelikož to údajně bylo matoucí.

Podle emailové konverzace, kterou deníku Guardian Craig poskytl, je patrné, že výherce se snažil se společností situaci řešit. Poté, co kontaktoval zákaznický servis, skrz který se snažil vyjasnit nesrovnalosti, byl jeho emailový účet zablokován a další komunikace tak nebyla možná.



„Byl jsem z toho dost zklamaný. Do pivovaru jsem i sám dal peníze jako investor a mám ho rád. Vždycky jsem ho veřejně obhajoval i v dobách, kdy se na něj valila vlna kritiky. Byl jsem vůči špatným věcem ohledně BrewDog skeptický a nevěřil jsem tomu, co o poměrech v této společnosti říkali jeho bývalí zaměstnanci. Po této osobní zkušenosti ale asi začínám měnit názor,” říká Craig.

Pivovar se Craigovi soukromě omluvil a také mu poskytl 10 tisíc liber v akciích, které ale nejsou volně obchodovatelné, jelikož společnost zatím nevstoupila na burzu. Obdržel také omluvné pozvání na VIP prohlídku pivovaru. „Nejsem si moc jistý tím, jestli ta prohlídka bude příjemná. Asi mě tam stejně moc nechtějí,” uzavírá Craig.