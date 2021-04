Němečtí pekaři zachránili svůj pivovar. Z neprodaného piva pečou chléb

Prodeje piva v Německu jsou nyní omezené vládními opatřeními, to je problém zejména mnoha malých pivovarů, které se spoléhají na prodej sudového čepovaného piva.

Vedení pivovaru Füchschen v německém Düsseldorfu se tedy rozhodlo, že se spojí s místními řemeslnými pekaři. Ti nyní vyrábějí speciální chléb právě z místního piva, jemuž se blíží datum expirace.

„Byla by škoda takové dobré pivo vylít do kanálu,“ říká šéf a majitel pivovaru Peter König. Jeho rodina ho provozuje již od roku 1908.

Od konce března si mohou zákazníci v místních pekárnách zakoupit speciální pivní chléb vyrobený ze svrchně kvašeného piva altbier. Ze zásob místního pivovaru jsou pekaři připraveni upéct až 15 384 bochníků. Pivní chléb o váze 500 gramů nyní prodávají za cenu od tří do čtyř eur.

K záchranné akci düsseldorfského pivovaru se již připojilo asi tucet místních pekáren, které od začátku minulého týdne rovněž vyrábějí pivní chléb. „K upečení chleba místo vody jednoduše používáme pivo, nic na tom není,“ říkají.

„Je skvělé, že se tato dvě prastará řemeslná odvětví spojila,“ říká pekařka Janika Derksenová, jejíž rodina ve městě provozuje pekárnu.



Některé německé pekárny ve svém sortimentu pivní chléb nabízejí již dlouho, ale na základě jiné receptury. „Pokud bychom měli místo vody používat pivo, museli bychom chléb prodávat tak draho, že by si nikdo nemohl dovolit,“ vysvětluje jeden z pekařů.

