Ani fotbalové Euro nepomohlo. Prodej piva v Německu klesá, nadějí je nealko

Kdy jindy už by se německým pivovarům mělo podařit zvrátit nepříznivý trend v prodejích piva, než v roce pořádání fotbalového Eura, kdy do země přicestovaly statisíce žíznivých fanoušků. Leč nestalo se. Podle Spolkového statistického úřadu pokračoval pokles odbytu piva i v první polovině roku. Od ledna do června se prodalo v německých maloobchodech a restauracích 3,4 miliardy litrů tradičního nápoje, což je o 0,9 procenta méně než o rok dříve.