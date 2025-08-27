Pivovary čeká vlna krachů, varuje šéf německého nápojového koncernu

Autor:
  13:11
Německé pivovarnictví by se mělo připravit na vlnu bankrotů, varoval Stefan Blaschak, šéf bavorského nápojového koncernu Oettinger. Na vině je podle něj razantní propad spotřeby. V ohrožení jsou jak malé provozy, tak i velké firmy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

„Dosud klesal prodej piva docela stabilně o dvě až tři procenta ročně. Letos ale zažíváme propad. Trh se zhroutil o 7 až 7,5 procenta. Jen v první polovině letošního roku přišly pivovary v Německu o 2,6 milionu hektolitrů, což odpovídá asi třem milionům plechovek denně! Nastupuje generace, která se mnohem více zabývá zdravím. Svět pivovarů se rozpadá, u menších firem vidíme téměř denně insolvence, postihne to i ty velké,“ uvedl Blaschak v rozhovoru pro list Augsburger Allgemeine.

Prazdroj zdraží Kozla či Radegast, u vlajkového ležáku cena zůstává

Pokles trhu přitom podle něj ještě zdaleka není u konce. „Musíme sledovat vývoj odvětví. V současnosti je v Německu výroba piva na 80 milionech hektolitrů. Někteří tvrdí, že za pět let to bude 65 milionů. Pivovary budou padat jako mouchy,“ dodal.

Podle údajů chmelařské společnosti Barth zaznamenalo loni propad produkce pět ze šesti největších německých pivovarů. Oettinger byl jedním z nich a rozhodl se i proto uzavřít jeden ze svých čtyř provozů, konkrétně v Braunschweigu.

České pivovary loni zaznamenaly nárůst produkce o 4,2 procenta v porovnání s rokem 2023. Celkový objem uvařeného moku činil téměř 20,9 milionu hektolitrů. Růst táhl především zvýšený export, ale také vyšší obliba nealkoholického piva na domácím trhu.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

Kellnerová s dcerami vyplatily nevlastního syna z PPF

Renáta Kellnerová s dcerami odkoupily od Petra Kellnera mladšího jeho desetiprocentní podíl ve skupině PPF. Skupinu tak plně ovládnou, uvedla PPF v tiskové zprávě. Dokončení transakce se očekává do...

Generace Z vybrala nejlepší města pro život. Některá možná překvapí

Britský magazín Time Out každoročně sestavuje žebříček nejlepších měst světa. Průzkumu se letos zúčastnilo 18,5 tisíce respondentů, kteří se podělili o spokojenost s lokalitou, v níž žijí. Z těchto...

Ruská ekonomika? Horší než původní nejpesimističtější prognózy, tvrdí analytici

Premium

V době, kdy Vladimir Putin po několika letech projevuje alespoň částečnou ochotu jednat o skončení války na Ukrajině, se ruská ekonomika ani zdaleka nenachází v ideální kondici. Příjmy z prodeje ropy...

Pivovary čeká vlna krachů, varuje šéf německého nápojového koncernu

Německé pivovarnictví by se mělo připravit na vlnu bankrotů, varoval Stefan Blaschak, šéf bavorského nápojového koncernu Oettinger. Na vině je podle něj razantní propad spotřeby. V ohrožení jsou jak...

27. srpna 2025  13:11

Trest za nákupy ruské ropy. Indie čelí až 50procentnímu clu na dovoz zboží do USA

Ve středu vstoupila v platnost vyšší americká cla na dovoz zboží z Indie, maximální sazba činí až 50 procent. Americký prezident Donald Trump tak reaguje na nekončící prodej ruské ropy směrem do...

27. srpna 2025  7:34,  aktualizováno  12:17

Na špičky už nemusíte. Alza doručí balíky do spodních schránek

Největší tuzemský e-shop Alza.cz zavádí novinku, která má zjednodušit vyzvedávání balíků z AlzaBoxů. Zákazníci si při objednávce nově mohou zvolit doručení do nižších pater schránek. Balíček pak...

27. srpna 2025  11:43

Bytů je málo. „Klasické“ nájmy cenově dohánějí bydlení v rukou velkých investorů

Úroveň nájemného u bytů od individuálních pronajímatelů nabízených na realitních portálech dohání nájemné v institucionálních projektech. Zatímco v BTR projektech, které jsou určeny především k...

27. srpna 2025  11:15

Do Česka dorazilo 22 tun manga s hmyzím škůdcem. Zásilku museli zlikvidovat

Do Česka v závěru července dorazila zásilka více než 22 tun manga, v plodech se vyskytoval hmyzí škůdce nazývaný vrtule. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZUZ) nařídil distributorovi...

27. srpna 2025  10:10

Češi v prvním pololetí prosázeli přes půl bilionu korun. Dominují hrací automaty

Lidé v Česku v prvním pololetí vsadili v hazardních hrách 510,6 miliardy korun. Ukázala to data Finanční správy o hazardní dani. Objem vkladů proti loňskému prvnímu pololetí vzrostl o 9,5 procenta....

27. srpna 2025  9:38

Po neúspěších si Muskova Starship připsala dobrý let i s výbušným koncem

Z kosmodromu Starbase v Texasu v noci na středu středoevropského času po dřívějších opakovaných odkladech odstartovala k desátému zkušebnímu letu loď Starship s nosičem Super Heavy společnosti...

27. srpna 2025  6:31,  aktualizováno  8:21

Členka vedení Fedu Cooková odvolání ze strany Trumpa napadne u soudu

Členka Rady guvernérů americké centrální banky (Fed) Lisa Cooková napadne u soudu rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa o jejím odvolání z funkce. Pro média to řekl její právní zástupce...

27. srpna 2025  6:19

Tesco účtuje slevy jinak, než uvádí. Porušení zákona, rozhodla inspekce

Zákazníci společnosti Tesco si v posledních měsících stěžují, že při použití Clubcard kuponů a akčních cen neplatí částky, které obchodník slibuje. Na účtenkách se podle nich objevují nepochopitelné...

27. srpna 2025

Pumpy začnou pomalu mizet. Vesnická dobíječka se moc neuživí, říká šéf čerpadlářů

Premium

Nové úseky dálnic, zdražování paliv a nástup elektromobilů změní pravidla hry. Čerpací stanice již nyní hledají cestu, jak zaujmout řidiče víc než jen plnou nádrží. „Pumpy sice nezmizí ze dne na den,...

27. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Generace Z vybrala nejlepší města pro život. Některá možná překvapí

Britský magazín Time Out každoročně sestavuje žebříček nejlepších měst světa. Průzkumu se letos zúčastnilo 18,5 tisíce respondentů, kteří se podělili o spokojenost s lokalitou, v níž žijí. Z těchto...

26. srpna 2025

Indii dusí Trumpova cla. Továrny nemají co vyrábět, v ohrožení je i chov krevet

Indie začíná pociťovat dopady cel ve výši 50 procent, které na dovozy z této země uvalil americký prezident Donald Trump. V platnost sice vstoupí až ve středu, ale firmy už teď zrušily objednávky a...

26. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.