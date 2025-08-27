„Dosud klesal prodej piva docela stabilně o dvě až tři procenta ročně. Letos ale zažíváme propad. Trh se zhroutil o 7 až 7,5 procenta. Jen v první polovině letošního roku přišly pivovary v Německu o 2,6 milionu hektolitrů, což odpovídá asi třem milionům plechovek denně! Nastupuje generace, která se mnohem více zabývá zdravím. Svět pivovarů se rozpadá, u menších firem vidíme téměř denně insolvence, postihne to i ty velké,“ uvedl Blaschak v rozhovoru pro list Augsburger Allgemeine.
Pokles trhu přitom podle něj ještě zdaleka není u konce. „Musíme sledovat vývoj odvětví. V současnosti je v Německu výroba piva na 80 milionech hektolitrů. Někteří tvrdí, že za pět let to bude 65 milionů. Pivovary budou padat jako mouchy,“ dodal.
Podle údajů chmelařské společnosti Barth zaznamenalo loni propad produkce pět ze šesti největších německých pivovarů. Oettinger byl jedním z nich a rozhodl se i proto uzavřít jeden ze svých čtyř provozů, konkrétně v Braunschweigu.
České pivovary loni zaznamenaly nárůst produkce o 4,2 procenta v porovnání s rokem 2023. Celkový objem uvařeného moku činil téměř 20,9 milionu hektolitrů. Růst táhl především zvýšený export, ale také vyšší obliba nealkoholického piva na domácím trhu.