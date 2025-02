Žena marně vracela 50 let starou přepravku i s láhvemi. Vzal je až pivovar

Provoz pivovaru Neumarkter Lammsbräu v bavorském Neumarktu in der Oberpfalz (6. února 2025) | foto: Neumarkter Lammsbräu

Píše se rok 1978 a teroristé z Frakce Rudé armády bojují proti Německé spolkové republice, jejímž kancléřem je Helmut Schmidt. V rádiu právě hrají hity Boney M. a Bee Gees a někde v Horní Falci v Bavorsku si někdo koupí bednu piva značky Neumarkter Lammsbräu.

Stejná zaprášená bedna, jen s prázdnými obaly, se po 47 letech vrací do pivovaru v německém Neumarktu in der Oberpfalz.

Její fotografie začala následně kolovat po sociálních sítích. Redaktoři německého deníku Bild se proto vydali za šéfem pivovaru Johannesem Ehrnspergerem, který vede provoz již v sedmé generaci.

Rätsel um zurückgegebenen Bierkasten der Neumarkter Lammsbräu geht weiter https://t.co/E2diMM01Gx — donaukurier.de (@donaukurier) February 5, 2025

„V prosinci se v naší podnikové prodejně nápojů objevila starší paní a měla s sebou basu plnou našich pivních láhví,“ říká 34letý manažer.

Uvedla, že předtím navštívila několik supermarketů, ale žádný z nich ji nechtěl vzít. Zajela tedy přímo k výrobci. „Nechtěla žádnou zálohu. Důležité pro ni bylo pouze to, aby se basa dostala zpět do oběhu nápojů,“ říká Ehrnsperger.

Pivovar Neumarkter Lammsbräu je rodinný podnik, jehož historie započala před více než čtyřmi sty lety. Má nyní asi 160 zaměstnanců a vyrábí 22 druhů bio piva, dva bezlepkové speciály, 13 druhů bio limonád, bio minerální vodu a bio střik. Z ekologických důvodů prodává téměř výhradně v rámci Německa, pouze asi 3 procenta produkce vyváží do vybraných evropských zemí. Pivovar je lídrem na německém trhu s bio pivem a druhým největším výrobcem bio limonád.

Žena údajně nalezla relikt z dob minulých při vyklízení stodoly. Jejich stáří určili v pivovaru jednoduše.

„Na láhvích jsou etikety k našemu 350. výročí. Samotná basa je dokonce pravděpodobně o několik let starší a byla v oběhu už v době, kdy se pivo prodávalo,“ říká Ehrnsperger.

Tato kuriozita vyvolala náležitou odezvu na sociálních sítích. „Kdo by si pomyslel, že zaprášená bedna s pivem získá tolik lajků?“ směje se Ehrnsperger.

Přesto pivovar basu do oběhu nevrátí, tyto láhve ani basy již nepoužívá.

„Samozřejmě je to příliš dobré na to, aby se to vyhodilo. Prach a špína jsou součástí historie, bednu s pivem vystavíme, aby si ji mohli prohlédnout i naši návštěvníci,“ vysvětluje manažer.

Prozrazuje, že podobná příhoda se v pivovaru odehrála již před několika lety. „Někdo k nám přinesl 30 let starý sud piva plný až po okraj. Pak jsme ho ochutnali a bylo to jako dobře vyzrálé víno!“ uzavírá majitel podle Bildu.