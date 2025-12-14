Novou jednotku představil Brian Perkins, který řídí britskou pobočku nápojové skupiny. Přiznal, že v počátcích chutnalo nealkoholické pivo mizerně. Dnes už je to podle něj jinak.
Alkohol dodává pivu sladkou, hřejivou a plnou chuť a ovlivňuje také odpařování dalších složek, což vede k charakteristické chuti nápoje. Jeho odstranění a zároveň zachování dobré chuti nápoje proto vždy představovalo pro pivovarnický průmysl obrovskou výzvu, píše deník The Guardian.
„Bezalkoholové pivo chutnalo dříve hrozně, protože technologie byla poměrně primitivní,“ uvedl Perkins. Svět se však podle něj posunul dál. Zařízení na odstraňování alkoholu využívá nejmodernější technologii, která představuje významný pokrok v zachování plné chuti a aroma nápoje.
Pivo prochází proměnou uvnitř mohutných nerezových nádob, v nichž se alkohol extrahuje pomocí procesu zvaného vakuová destilace. Ten spočívá ve snížení atmosférického tlaku, čímž se sníží bod varu alkoholu a pivo se může zahřát na teplotu, při které si zachová chuť, zatímco se alkohol odpařuje.
Díky tomu, že se pivo nevystavuje dlouhodobě vysokým teplotám, zachovává si svůj původní charakter a zároveň je bezalkoholické. „Nové zařízení s pivem zachází velmi citlivě a dodává mu fantastickou chuť,“ je přesvědčený Perkins.
Ze zevrubného pohledu se zpráva, že AB InBev, největší světový výrobce piva s ročním obratem 59,8 miliardy dolarů (1,2 bilionu Kč), investuje právě do nealkoholického piva, může jevit jako nesmyslná, Perkins to však nazývá obrovskou příležitostí.
Poptávka po takovém produktu přichází z několika stran, včetně konzumentů, kteří se rozhodli pro rána bez bolehlavu anebo těch, kteří na párty střídají alkoholické a nealkoholické nápoje. „Nevnímáme to jako narušení trhu, ale jako něco, co tuto kategorii činí inkluzivnější,“ řekl Perkins.
S devětadvaceti značkami nealkoholického piva, včetně Corona Cero a Budweiser Zero, pivovar ve své poslední čtvrtletní zprávě uvedl, že jeho nealkoholická piva přispěla k 27procentnímu nárůstu globálních tržeb.
Očekává se, že dostupnost nealkoholických piv na čepu v hospodách bude čím dál širší. Podle údajů společnosti IWSR, která se zabývá daty z nápojového průmyslu, měl britský trh s pivem v roce 2024 hodnotu více než 13,5 miliardy liber (260 miliard Kč). Od roku 2019 průměrný roční růst poptávky po nealkoholickém pivu přesáhl 20 procent a objemově tvoří 2 procenta trhu. IWSR předpovídá, že se tento podíl v roce 2029 zdvojnásobí na čtyři procenta.
Také vedoucí oddělení nealkoholických nápojů společnosti IWSR Susie Goldspinková uvedla, že pivo bez alkoholu je nejdynamičtější oblastí nového trhu. „Úroveň inovací je vysoká, zájem spotřebitelů stále roste a existuje zde velký prostor pro další růst,“ řekla.
Jednou z výtek spotřebitelů však je, že nealkoholické pivo často stojí stejně jako silně zdaněné skutečné pivo. Perkins však tvrdí, že cena je spravedlivá. Poukazuje na dodatečné náklady spojené s výrobou. „Pivo vaříme stejným postupem, ale přidáváme jeden krok, který vyžaduje nové investiční vybavení a miliony dolarů,“ řekl.
Bezmála čtyři miliony dolarů, které společnost investovala do zařízení na „odalkoholizaci“, je v kontextu obrovského globálního pivovarnického průmyslu jen kapkou v moři, ale Perkins to nazývá významným krokem. „Wales je již dlouho centrem inovací a toto zařízení pomáhá zajistit jeho roli i do budoucna,“ uzavřel Perkins pro britský deník.