Dřímání pilotů v kokpitu se stává pravidlem. Německé odbory varují před riziky

Německý odborový svaz pilotů uvedl, že zdřímnutí během letu se pro jeho členy stalo znepokojivou realitou a upozornil na rostoucí únavu zaměstnanců v tomto odvětví. Průzkum organizace uskutečnila mezi 900 piloty, napsal britský portál The Guardian.
I když odbory varovaly, že průzkum není reprezentativní, uvedly, že 12 procent pilotů si zdřímne na každém letu, 44 procent to dělá pravidelně, 33 procent příležitostně, tři procenta si zdřímli pouze jednou a sedm procent již nemohlo frekvenci spočítat.
„Spánek se v německých kokpitech stal normou,“ potvrdila Katharina Dieseldorffová, viceprezidentka odborů, které zastupují zhruba 10 000 pilotů, palubních inženýrů a kadetů. „To, co bylo původně zamýšleno jako krátkodobé opatření k zotavení, se stalo trvalou odpovědí na strukturální tlak. Krátké zdřímnutí samo o sobě není kritické. Trvale vyčerpaná posádka kokpitu však představuje značné riziko,“ doplnila.
Situace se podle ní zhoršuje zejména v letních měsících. „Piloti nám hlásí, že své směny absolvují i přes silnou únavu,“ řekla Dieseldorffová a zároveň upozornila na napjaté časové harmonogramy, nedostatek personálu a rostoucí provozní tlak.
Odbory rovněž uvedly, že definují zdřímnutí jako „kontrolované odpočinkové fáze během fáze letu“. Je to krátká pauza, která je pro piloty během letů povolena, a to za účelem prevence únavy.
Řízený odpočinek
Řízený odpočinek neboli takzvaný controlled rest se v Evropě řídí doporučeními Evropské agentury pro bezpečnost letectví.
Odpočinková fáze může trvat maximálně 20 minut.
Piloti nesmí spát během kritických fází letu, jako je vzlet či přistání.
Druhý pilot musí být při odpočinku svého kolegy plně bdělý a schopný převzít řízení.
Po probuzení by mělo následovat několik minut tzv. recovery time, aby se pilot vyhnul tzv. spánkové setrvačnosti (ospalosti po probuzení).
„Firemní kultura bagatelizující nebo ignorující únavu představuje bezpečnostní riziko. Organizace VC důrazně vyzývá letecké společnosti, úřady a politické představitele k rozhodnému jednání – na ochranu posádek a cestujících,“ zmínila Katharina Dieseldorffová.
Účastníci průzkumu pocházeli z téměř všech německých leteckých společností. Největší skupinu (481 účastníků) představovala Lufthansa, následovaná Lufthansou Cargo (101), Eurowings (73), Condor (71), Ryanair (64), Lufthansa CityLine (35), Lufthansa Discover (19), TUIfly (14), Aerologic (11), EAT/DHL (6), Lufthansa City Airlines (4), easyJet (3) a German Airways (2).