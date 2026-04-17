Organizace vydala dokument, v němž mimo jiné upozorňuje na to, že aerolinky nesmí pilota nutit k letu, který považuje za nebezpečný. „Existuje zde skrytý strach z odvety,“ řekl agentuře Reuters šéf federace Ron Hay, který zároveň pracuje jako kapitán u společnosti Delta Air Lines. Podle něj se někteří piloti obávají o to, aby nepřišli o práci. Jiní mají zase strach, aby nepřišli o část mzdy. „Nemusí přijít o práci, ale manažeři jim mohou říct: ‚Neletíš, nedostaneš zaplaceno,‘“ zmínil.
Konkrétní letecké společnosti však odmítl jmenovat. Podle něj takové jednání ukazuje, že v některých aerolinkách chybí prostředí, kde by piloti mohli otevřeně mluvit o rizicích. „V regionu Blízkého východu to chybí dlouhodobě a tento konflikt to jen zhoršil,“ uvedl Hay.
IFALPA se sídlem v Montrealu má podle svých webových stránek členské asociace v Bahrajnu, Egyptě, Izraeli, Kuvajtu a Libanonu. Ve Spojených arabských emirátech a Kataru členy nemá, v zemích pilotní odbory nefungují.
Blízkovýchodní aerolinky nicméně uvádějí, že bezpečnost je pro ně prioritou. Lety do a ze Spojených arabských emirátů a Kataru probíhají prostřednictvím vyhrazených koridorů stanovených regulátory.
Agentura Reuters se pokusila kontaktovat více než desítku pilotů působících v oblasti Perského zálivu, aby zjistila, zda se v současném prostředí cítí bezpečně létat. Všichni ale odmítli hovořit i anonymně nebo na dotazy nereagovali.
Letadlu má velet kapitán
Montrealská asociace také vydala nový dokument. Upozornila v něm, že by si letecké společnosti měly uvědomit, jak může provoz v konfliktních zónách vytvářet psychickou a emocionální zátěž v kokpitu.
„Rozhodnutí velitele letadla týkající se vedení nebo přesměrování letu, včetně odmítnutí přeletu nad konfliktní zónou, musí být definitivní a nesmí podléhat tlaku,“ píše se v dokumentu.
„Toto rozhodnutí navíc nesmí být ovlivněno finančními či jinými pobídkami, dopady na kariéru, jinými postihy nebo obchodními tlaky,“ uvádí dokument.
IFALPA také mimo jiné poukázala na obavy indických pilotů, kteří na konci března označili pokračování letů společnosti Air India do zasažené oblasti Perského zálivu za vážný problém. V dopise vyzvali tamního regulátora civilního letectví, aby provoz dočasně pozastavil, dokud nebude provedeno centralizované posouzení rizik.
Podle Haye piloti čelí dopadům konfliktu i v každodenním životě. Podle jeho slov nedávno obdržel sdělení od členů jedné z posádek z Bejrútu, kteří se nemohli dostat domů. „Silnice mezi letištěm a jejich domovem byly úplně zničené bombardováním. Ani nevěděli, jak se dostanou domů,“ uvedl.