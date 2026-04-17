Pracovat, nebo riskovat místo? Lety na Blízký východ dostávají piloty pod tlak

  18:00
Část pilotů leteckých společností upozorňuje na rostoucí bezpečnostní rizika při letech v oblasti Blízkého východu. Mezinárodní federace asociací pilotů leteckých linek (IFALPA) uvádí, že obavy jsou mezi piloty rozšířené a mnozí se zároveň bojí odmítnout rizikové lety kvůli možným postihům.
Mezinárodní letiště v Dubaji (1. března 2026) | foto: Altaf QadriAP

Organizace vydala dokument, v němž mimo jiné upozorňuje na to, že aerolinky nesmí pilota nutit k letu, který považuje za nebezpečný. „Existuje zde skrytý strach z odvety,“ řekl agentuře Reuters šéf federace Ron Hay, který zároveň pracuje jako kapitán u společnosti Delta Air Lines. Podle něj se někteří piloti obávají o to, aby nepřišli o práci. Jiní mají zase strach, aby nepřišli o část mzdy. „Nemusí přijít o práci, ale manažeři jim mohou říct: ‚Neletíš, nedostaneš zaplaceno,‘“ zmínil.

Cestovní kanceláře ruší zájezdy na Blízký východ. Nabízejí kompenzaci

Konkrétní letecké společnosti však odmítl jmenovat. Podle něj takové jednání ukazuje, že v některých aerolinkách chybí prostředí, kde by piloti mohli otevřeně mluvit o rizicích. „V regionu Blízkého východu to chybí dlouhodobě a tento konflikt to jen zhoršil,“ uvedl Hay.

IFALPA se sídlem v Montrealu má podle svých webových stránek členské asociace v Bahrajnu, Egyptě, Izraeli, Kuvajtu a Libanonu. Ve Spojených arabských emirátech a Kataru členy nemá, v zemích pilotní odbory nefungují.

Blízkovýchodní aerolinky nicméně uvádějí, že bezpečnost je pro ně prioritou. Lety do a ze Spojených arabských emirátů a Kataru probíhají prostřednictvím vyhrazených koridorů stanovených regulátory.

Nechtějí nám let proplatit. Zoufalí cestující řeší odmítavý přístup pojišťoven

Agentura Reuters se pokusila kontaktovat více než desítku pilotů působících v oblasti Perského zálivu, aby zjistila, zda se v současném prostředí cítí bezpečně létat. Všichni ale odmítli hovořit i anonymně nebo na dotazy nereagovali.

Letadlu má velet kapitán

Montrealská asociace také vydala nový dokument. Upozornila v něm, že by si letecké společnosti měly uvědomit, jak může provoz v konfliktních zónách vytvářet psychickou a emocionální zátěž v kokpitu.

„Rozhodnutí velitele letadla týkající se vedení nebo přesměrování letu, včetně odmítnutí přeletu nad konfliktní zónou, musí být definitivní a nesmí podléhat tlaku,“ píše se v dokumentu.

„Toto rozhodnutí navíc nesmí být ovlivněno finančními či jinými pobídkami, dopady na kariéru, jinými postihy nebo obchodními tlaky,“ uvádí dokument.

Habibi Come to Dubai? Masový odchod cizinců ohrožuje ekonomiku města

IFALPA také mimo jiné poukázala na obavy indických pilotů, kteří na konci března označili pokračování letů společnosti Air India do zasažené oblasti Perského zálivu za vážný problém. V dopise vyzvali tamního regulátora civilního letectví, aby provoz dočasně pozastavil, dokud nebude provedeno centralizované posouzení rizik.

Podle Haye piloti čelí dopadům konfliktu i v každodenním životě. Podle jeho slov nedávno obdržel sdělení od členů jedné z posádek z Bejrútu, kteří se nemohli dostat domů. „Silnice mezi letištěm a jejich domovem byly úplně zničené bombardováním. Ani nevěděli, jak se dostanou domů,“ uvedl.

Česko může být líhní finačních technologií. Lidi máme, ale chybí kapitál, míní experti

Mrazy poškodily ovocné stromy, doplatil na to hlavně jeden druh

Květy spálené mrazem poznáte snadno, takto na mnoha místech dopadly loni v...

Ovocné stromy se probouzejí, květů mají hodně. Jenže dnes v noci přišly mrazíky. Poškodily meruňkové stromy, na některých místech Zlínského kraje zničily většinu květů. Švestky zatím odolávají....

Lidl se spojil s Botasem. Tenisky ve vlastních barvách míří do prodeje

Limitovaná kolekce Lidl vychází z tradičního modelu Botas Iconic. (16. dubna...

Limitovaná edice tenisek nově spojuje značku Lidl a Botas. Nový model bot tradiční české značky ponese barevné prvky německého maloobchodního prodejce. Tenisky budou k dispozici pouze v množství 1...

Druhý čínský šok. Průmyslu Evropy hrozí kolaps, ze kterého se nemusí vzpamatovat

Továrna Honor

Před dvaceti lety zasáhl svět takzvaný první čínský šok, kdy levné zboží z Asie rozložilo část západního průmyslu a připravilo miliony lidí o práci. Dnes přichází druhá a zřejmě mnohem bolestivější...

„Prodávat levněji se nevyplatí.“ Benzinky kvůli cenovým stropům neotevřely

Malá čerpací stanice v Dobšicích na Znojemsku v pátek neotevřela kvůli vládním...

Dvě malé čerpací stanice na jižní Moravě v pátek neotevřely kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. Jednou z nich je benzinka v Dobšicích na Znojemsku patřící Znojemské dopravní společnosti,...

V Hormuzském průlivu se kupí lodě, do fronty se přidaly i japonské supertankery

Nákladní lodě u Hormuzského průlivu na snímku z 11. března 2026

V ústí Hormuzského průlivu se koncentrují lodě, jejichž posádky věří v brzké uvolnění této klíčové úžiny spojující Perský záliv s Indickým oceánem. Čerstvě se podle agentury Reuters do fronty...

Írán otevřel Hormuz obchodním lodím. Dál ale trvá americká blokáda, reagoval Trump

Tankery poblíž ománského Muscatu (7. března 2026)

Írán přestal zcela blokovat průjezd Hormuzským průlivem pro obchodní lodě. Tamější ministr zahraničí Abbás Arakčí to oznámil v souvislosti s uzavřením příměří mezi Izraelem a Libanonem. To totiž...

17. dubna 2026  15:02,  aktualizováno  17:31

Nutella s novou příchutí jde na trh. Značka rozšířila nabídku poprvé za desítky let

Ferrero Nutella německá

Pomazánka Nutella po více než šedesáti letech přichází s novou příchutí. Krok následuje jen krátce poté, kdy se její přítomnost na palubě kosmické lidi během měsíční mise Artemis II stala virální....

17. dubna 2026

Žádní agenturní pracovníci a nadprůměrné platy, slibuje Daimler Truck v Chebu

Tisková konference společnosti Daimler Truck, která bude v Chebu vyrábět...

Nákladní automobily s dieselovými motory a později i bezemisní vozy plánuje vyrábět v Chebu společnost Daimler Truck. Z montážních linek by mělo sjet 25 tisíc náklaďáků ročně. Výstavbu nového závodu...

17. dubna 2026  15:26

Nejvyšší ceny paliv o víkendu opět mírně klesnou, nafta zlevní na 43 korun

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici PUMPA v Praze. (8.dubna 2026)

Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, o víkendu opět mírně klesnou. Nejvyšší povolená cena nafty se oproti pátku sníží o 23 haléřů na 43,13 Kč za litr. Benzin bude možné prodávat za 41,33...

17. dubna 2026  15:09

Zavírání malých obchodů na venkově zpomalilo. Pomáhá podpora státu i bezobslužnost

ilustrační snímek

Úbytek malých prodejen v Česku polevuje. Pomáhají investice do modernizace i veřejná podpora. Zatímco v roce 2024 skončilo 163 obchodů do 400 metrů čtverečních, loni jich zaniklo pouhých 55....

17. dubna 2026  13:19

Metnar navrhl nového ředitele České pošty. Podnik byl loni v miliardové ztrátě

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO)

Česká pošta za loňský rok vykázala podle ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO) bez majetkových operací ztrátu přes jednu miliardu korun. Předloni to bylo 1,25 miliardy korun. Balíkové služby...

17. dubna 2026  10:40,  aktualizováno  12:18

Česká železnice není efektivní a zhoršuje se to, říká šéf AŽD Praha

Generální ředitel společnosti AŽD Zdeněk Chrdle

Tradiční český dodavatel zabezpečovací a signalizační drážní techniky, AŽD Praha, varuje ústy svého šéfa Zdeňka Chrdleho před zhoršující se efektivitou české železnice. Za tu podle něj nemůže...

17. dubna 2026

Piloti nad Washingtonem na nouzové frekvenci mňoukali. Záznam baví sociální sítě

Řídicí věž na letišti Ronalda Reagana v Arlingtonu ve Virginii (13. března 2026)

Na sociálních sítích koluje záznam dialogu dvou pilotů dopravních letadel s dispečery na letišti Ronalda Reagana ve Washingtonu. Pobavení i znepokojení vzbudil fakt, že piloti využili nouzovou...

17. dubna 2026  11:51

Hormuzem stále proplouvá jen pár lodí denně. Na obzoru se rýsuje dohoda s Íránem

Nákladní lodě u Hormuzského průlivu na snímku z 11. března 2026

Írán během diplomatických jednání se Spojenými státy naznačil, že je připraven umožnit některým lodím bezpečný průjezd ománskou částí Hormuzského průlivu. Podmínkou Teheránu je však dosažení dohody,...

17. dubna 2026  9:35

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Lidl se spojil s Botasem. Tenisky ve vlastních barvách míří do prodeje

Limitovaná kolekce Lidl vychází z tradičního modelu Botas Iconic. (16. dubna...

Limitovaná edice tenisek nově spojuje značku Lidl a Botas. Nový model bot tradiční české značky ponese barevné prvky německého maloobchodního prodejce. Tenisky budou k dispozici pouze v množství 1...

17. dubna 2026

Teď se bát nemusíme, není tu inflační podhoubí, říká centrální bankéř Kubíček

Premium
Jan Kubíček, člen bankovní rady České národní banky.

Ačkoliv ceny pohonných hmot v březnu skokově vzrostly, centrální banka zatím zachovává klid. Přesto jsou bankéři ostražití a připravení zvednout sazby. „Jakmile bychom pozorovali něco, co připomíná...

17. dubna 2026

