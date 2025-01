Jen jeden pilot v kabině místo dvou? Evropský regulátor změnu komplikuje

Ačkoliv z původního přístupu Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví se zdálo, že je změně pravidel spíše nakloněna, závěry nového Evropského plánu pro bezpečnost letectví jsou spíše odlišné. Agentura se totiž rozhodla přidat do praxe další regulační překážky, které odpadnutí povinnosti v podobě přítomnosti dvou povinných pilotů v kabině minimálně oddálí, píše Politico.

„Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví se rozhodla pravidla upravit. Nejprve se chceme zaměřit na zhodnocení dosavadního vývoje v této oblasti a zvážit, jaké jsou případné dopady nasazení pokročilých technologií v praxi,“ řekla pro server Politico Janet Northcoteová, která je tiskovou mluvčí organizace EASA.

Jeden v kabině, druhý odpočívá

Dle aktuálních pravidel je u dominantní většiny komerčních letů potřeba, aby na palubě letounu byli vždy minimálně dva piloti. V případě unijního prostoru je výjimka jen malých letadel pro devět pasažérů. Aerolinky ale už několik měsíců bojují za to, aby vyjma startu a přistání většinu letu zajistil jen jeden pilot. Ten druhý by v daném čase nemusel být v kabině a mohl by kupříkladu odpočívat.

Představitelé Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví už dříve přišli s tím, že výrobci letadel by museli zajistit, aby aplikace nové technologie do praxe proběhla v pořádku a nebyla ohrožena bezpečnost cestujících ani posádky. Po této garanci a příslušných opatřeních by EASA následně ještě musela změnu pravidel schválit.

Nový Evropský plán pro bezpečnost letectví ale hovoří o tom, že Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví nejprve vypracuje příslušnou studii, která dopad nových pokročilých technologií v praxi zhodnotí. Teprve následně navrhne konkrétní regulační rámec, který by zajistil bezpečnou aplikaci těchto nových technologií do praxe tak, aby nedošlo k ohrožení provozu komerční letecké dopravy.

Místo práce na pravidlech, které by umožnily změnu do praxe aplikovat, se tak nyní EASA chce zaměřit nejprve na samotnou technologii, kterou chce náležitě prozkoumat. „Bezpečnost má vždy přednost před vším ostatním,“ doplnila za EASA Janet Nortcoteová.

Souvislost i se změnou vedení?

Server Politico píše, že změnou přístupu může stát i změna v pozici výkonného ředitele agentury, která se odehrála v loňského dubnu. Luc Tytgata tehdy nahradil Florian Guillermat, jehož vztah k této změně má být oproti předchozímu vedení mnohem konzervativnější.

Letecké společnosti říkají, že by jim výrazně klesly mzdové náklady, což by se mohlo pozitivně propsat i do konečných cen letenek. Hovoří se o miliardách eur, které by aerolinky mohly využít jiným způsobem. Mezi příznivce změny se dlouhodobě řadí i výrobce Airbus. Ten totiž pracuje i na vývoji autonomních letadel.

Pilotům se ale diskutované změny dlouhodobě nepozdává a ani aktuální změna kurzu se jim nelíbí. Část z nich se obává také o své budoucí uplatnění, a i přesto, že počet aktivních pilotů v posledních letech spíše klesá.

Proti jsou i odbory, které varují před riziky. „Zvládnete snad dvě krizové situace ve stejný čas?“ ptají se odboráři, kterým se možných pravidel dlouhodobě nelíbí a upozorňují, že by mohlo dojít k narušení dlouhodobé bezpečnosti, která je pro tento typ dopravy příznačná.

Odboráři zároveň argumentují i nedávnou smrtí pilota letecké společnosti Turkish Airlines během říjnového letu ze Seattlu do Istanbulu. Přítomnost druhého pilota i proto by podle odborářů měla být z pohledu celkové bezpečnosti zásadní, uzavírá Politico.