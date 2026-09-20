Když pilot Jeff Barath po 35 letech u aerolinek United Airlines odešel do důchodu, zjistil, že bude potřebovat finančního poradce. Pobírá totiž částečný důchod, má investiční účet a vstoupil do věku, kdy musí každoročně vybírat peníze ze svého penzijního spoření, které mu vedl zaměstnavatel. Jeho roční příjmy tak přesáhnou 300 tisíc dolarů, což je více, než si kdy jako pilot vydělal. Z jakých účtů a v jaké výši bude zdroje čerpat, se pak promítne do jeho daní a pojištění Medicare.
Spojené státy se právě potýkají s rekordním počtem lidí, kteří dosahují věku 65 let. To je zároveň povinný věk k odchodu do důchodu v případě pilotů. Podle Federálního úřadu pro letectví (FAA) jich do roku 2042 skončí 4 300.
Díky vysokým platům a příspěvkům do penzijního spoření 401(k) odchází mnoho z nich jako milionáři. I to má ale háček. Piloti obvykle pracují pro jednu leteckou společnost po celý život a omezení provozu může výrazně snížit jejich příjmy. Smlouvy se navíc musí každých pár let znovu vyjednávat, což představuje neustále se měnící seznam benefitů.
„Není to jednoduchá práce. Zmeškáte spoustu školních besídek, sportovních utkání, Vánoc... Vždycky je to něco za něco,“ svěřil se The Wall Street Journal jeden z pilotů United Airlines Alan Bewley.
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Většina aerolinek řadí své piloty podle seniority. Čím nižší číslo, tím vyšší mzda, lepší výběr letadel a nižší riziko propuštění. Když se v roce 1991 Barath k United přidal, začínal téměř na samém konci žebříčku. V průběhu let se ovšem vypracoval na 800. místo z přibližně 13 000 pilotů. Po většinu své kariéry pak dal přednost menšímu Airbusu A320 pro vnitrostátní lety, protože i přes nižší příjem mu zajišťoval lepší rozvrh letů a více dní dovolené.
Ve snaze získat lepší pracovní smlouvu se v roce 1998 připojil k místnímu odborovému svazu pilotů, ve kterém byl později zvolen jejím zástupcem pro zaměstnance United. O dva roky později se mu podařilo vyjednat jednu z nejštědřejších smluv v historii odvětví, kdy si vydělával přibližně 250 tisíc dolarů a k tomu měl nárok na roční důchod ve výši 100 tisíc dolarů do konce života.
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Po útocích 11. září 2001 však United Airlines požádala o ochranu před věřiteli a většina pilotů byla přeřazena na hůře placené pozice. Někteří museli čelit snížení platu až o 60 procent. „Musel jsem prodat byt v Chicagu, který jsem si zrovna pořídil, ale díky tomu, že jsem byl v žebříčku už relativně vysoko, jsem se nemusel bát propuštění,“ řekl Barath. Nakonec nastoupil do manažerské školy a začal uvažovat o kariéře na Wall Street. Protože byl ale bezdětný a svobodný, usoudil, že se nižšímu životnímu standardu dokáže přizpůsobit a u letectví zůstal.
„Nikdy nevíte, kdy vás propustí.“
Piloti Alan Bewley a Dan Lohmar však v době bankrotu měli oba rodiny. Nedostatek financí je proto vedl ke změně zaměření a v roce 2005 založili firmu United Wealth Management, která pomáhá pilotům s finančním poradenstvím.
„Čím mladší je pilot, tím větší rezervu pro nečekané výdaje by měl mít. Minimálně na šest měsíců,“ radí Bewley. „Nikdy nevíte, jestli nebudete dočasně propuštěni. Hodně lidí se na nás obrací, až když je pozdě,“ dodává Lohmar. Oba se do kokpitů nakonec sami vrátili.
„Mnoho pilotů se cítí finančně zajištěně, zejména poté, co podepíšou lukrativní smlouvu,“ uvedl Timothy Pope ze společnosti 360 Aviation Advisors, která se zabývá správou majetku. „Ti zkušení si měsíčně vydělají až 100 tisíc dolarů. Pokud navíc bydlí v blízkosti letištního uzlu, pilotují největší letadla a přijímají lety za nepříznivých povětrnostních podmínek, dostávají příplatky,“ dodal. Často se tedy stává, že místo šetření na důchod si kupují lodě, rychlá auta nebo letadla.
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Barath je stále svobodný a žije v Bronxville ve státě New York. Ve svých investicích zůstává poměrně konzervativní. Na radu finančního poradce se vyhnul drahým podílovým fondům a 75 procent úspor na důchod vložil do indexového fondu S&P 500.
Zde peníze zůstaly až téměř do jeho odchodu do penze. Poté větší část přesunul do fondu peněžního trhu a s pomocí poradce si sestavil měsíční rozpočet. Přestože má stále dostatek úspor, jejich nevýhodou je, že téměř všechny podléhají zdanění. Nakonec se proto rozhodl investovat 60 procent do akcií a 40 procent do investic s fixním výnosem.
„Řídil jsem se krédem odborů, že kdykoli dostaneme přidáno, vždycky polovinu odložíme. Nikdy nevíte, kdy vás propustí,“ uzavírá Barath.