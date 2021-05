Philip Morris má nového ředitele. Bude bojovat za budoucnost bez kouře

Jacek Olczak, který ve funkci nahradil Andrého Calantzopoulose, přijal novou funkci v čele PMI se závazkem urychlit její transformaci směrem k naplnění vize světa bez kouře, započatou již v roce 2016. Společnost PMI se tak dnes soustředí na vědecký výzkum, vývoj a odpovědnou komercializaci bezdýmných výrobků, s cílem co nejdříve nahradit cigarety méně škodlivými alternativami.



„Vedení PMI na naší cestě transformace ke společnosti bez kouře se ujímám s nadšením i pokorou. PMI je lídrem v oblasti vědeckého výzkumu a inovací a naším cílem je, aby prodej bezdýmných výrobků tvořil více než polovinu našeho čistého zisku do roku 2025. Naše rychle se rozvíjející portfolio bezdýmných výrobků je cestou k naplnění dlouhodobé vize PMI,“ říká nový ředitel Olczak.

„Budeme se opírat o vlastní vědecký výzkum a odborné znalosti, přičemž využijeme veškeré naše zkušenosti, dovednosti a představivost k tomu, abychom naše inovace posunuli za hranice stávající nabídky produktů a prozkoumali nové oblasti rozvoje,“ uvedl také Olczak.



Šestapadesátiletý Olczak nastoupil do PMI v roce 1993. Postupně v ní zastával řadu manažerských pozic, včetně zodpovědnosti za veškeré aktivity PMI v Německu a Polsku, a následně i pozici prezidenta PMI pro evropský trh. V roce 2012 byl pak jmenován do funkce globálního finančního ředitele. Tuto pozici zastával až do roku 2018, kdy přijal svou dosavadní funkci globálního provozního ředitele PMI.

Budoucnost bez kouře

Olczak je klíčovou postavou transformace PMI směrem k budoucnosti bez kouře. V roce 2014 stál mimo jiné za vůbec prvním uvedením zařízení IQOS na trh, a to v japonské Nagoji. Pod jeho vedením v roli globálního provozního ředitele společnost PMI v prvním čtvrtletí letošního roku zvýšila čistý zisk z bezdýmných výrobků na 28 procent a zároveň rozšířila geografické pokrytí nabídky svých bezdýmných výrobků již na 66 trhů.



„Jacek má ve své nové roli ideální předpoklady k tomu naplnit vizi PMI světa bez kouře. Jeho nadšení pro firmu a její zaměstnance, stejně jako jeho hluboká znalost našich produktů, systémů, hodnot a investorů, mu dodávají sílu dosahovat hmatatelných výsledků. Věřím, že Jacek je ideálním lídrem, který zajistí další růst naší společnosti a tím i její hodnoty pro akcionáře. Velice se těším na naši další spolupráci z pozice své nové funkce předsedy představenstva,“ uvádí nyní už bývalý ředitel André Calantzopoulos, který ve funkci působil od roku 2013.

„Jacek řídil transformaci PMI s vizí budoucnosti bez kouře na mezinárodní úrovni a jeho dovednosti a znalosti předznamenávají pro společnost PMI novou skvělou kapitolu. Vždy se zároveň aktivně zajímal o pokrok, kterého se nám daří dosahovat zde v České republice a velice se proto těším na další spolupráci s ním v jeho nové roli. Vím, že s jeho podporou můžeme my, naši akcionáři a především naši zákazníci v ČR plně počítat,“ dodává pak předsedkyně představenstva pro Českou republiku Andrea Gontkovičová.