Nekuřácká Británie. Marlboro po více než sto letech mizí z jejích pultů

Tabákový gigant Philip Morris přestane v příštích deseti letech v Británii prodávat cigarety. Z pultů britských obchodů tak po více než sto letech zmizí značka Marlboro. Listu The Mail on Sunday to řekl generální ředitel společnosti Jacel Olczak.