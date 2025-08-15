Dvě miliardy dolarů. Zakladatel Nike daroval rekordní sumu na výzkum rakoviny

Autor: ,
  6:31
Nejbohatší muž amerického státu Oregon a spoluzakladatel jedné z nejznámějších značek oblečení Nike Phil Knight se rozhodl darovat část svého jmění na výzkum rakoviny. Společně se svojí manželkou Penny věnuje dvě miliardy dolarů (přes 42 miliard korun) Knightovu institutu při Oregonské univerzitě. Překonali tak rekord nejvyššího jednorázového daru americké univerzitě.
Phil Knight, první muž oděvní společnosti Nike, se také dostane do Síně slávy

Phil Knight, první muž oděvní společnosti Nike, se také dostane do Síně slávy amerického basketbalu. | foto: AP

Phil Knight, zakladatel Nike, s trofejí pro vítěze basketbalového turnaje...
Phil Knight, zakladatel Nike, během oslav osmdesátin, za ramena ho drží David...
Ve věku 77 let zemřel Dan Wieden, autor sloganu společnosti Nike „Just Do It“.
Jednotlivé kusy sportovní obuvi Nike, která ze Států směřovala do Jižní Koreje,...
6 fotografií

„Tento dar je bezprecedentní investicí do milionů životů ztížených rakovinou, zejména pacientů a rodin tady v Oregonu,“ uvedl v prohlášení rektor univerzity Shereef Elnahal.

Dar pomůže zajistit pacientům přístup k psychologickému a finančnímu poradenství, ke zvládání příznaků, nutriční podpoře a umožní péči o přeživší, uvedla univerzita ve svém prohlášení.

Trumpova nařízení brzdí nástup Čechů na americké univerzity. Bojí se i ti, co tam jsou

Univerzita to popsala jako „největší jednorázový dar, jaký kdy byl poskytnut americké univerzitě, vysoké škole nebo akademickému zdravotnickému centru“. Překonává tak 1,8 miliardy dolarů (asi 37,8 miliard korun), které v roce 2018 daroval Michael Bloomberg Univerzitě Johna Hopkinse.

Knight je nejbohatším mužem ve státě Oregonu. V roce 2013 se spolu se svou ženou zavázali darovat 500 milionů dolarů (10,5 miliardy korun) Institutu pro výzkum rakoviny, pokud univerzita do dvou let poskytne stejnou částku.

Výskyt rakoviny roste i u mladých, vyvíjejí se však léky na míru, říká profesor Šedo

Phil Knight se spojil s Billem Bowermanem v roce 1964, kdy založili firmu Blue Ribbon Sport. O sedm let později ji přejmenovali na Nike.

Americké univerzity po celé zemi se potýkají s kroky administrativy prezidenta Donalda Trumpa, která ruší nebo zmrazuje výzkumné granty na univerzitách.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Odbory ztrácí trpělivost: Češi dřou, platy bídné a vláda nás uráží, říká Ďurčo

Nejčtenější

Kam zmizeli lidi? Podnikatele trápí prázdné italské pláže

Italští podnikatelé si stěžují na výrazný úbytek návštěvníků na placených plážích, který zaznamenali v červnu a červenci. Podle asociací provozovatelů těchto pláží počet rekreantů klesl o 25 až 30...

Švýcarské franky čeká nový vzhled. Ve hře je dvanáct návrhů

Švýcarská národní banka zveřejnila dvanáct možných návrhů pro nový vzhled frankových bankovek. Motivy jsou inspirovány tamní přírodou a v platnost by měly vstoupit na začátku nového desetiletí. Banka...

Komora chce uzákonit dýška. Navrhuje i další gastronomická opatření

Hospodářská komora navrhuje legislativní ukotvení spropitného. Zmíněné opatření by spolu se sjednocením DPH, digitální evidencí tržeb a větší flexibilitou na trhu práce mělo vést k modernizaci české...

Metro D by mohlo jezdit z náměstí Míru až k náměstí Republiky, chystá se studie

Nově budovaná linka D pražského metra by mohla v budoucnu pokračovat z náměstí Míru až na náměstí Republiky. Pražský dopravní podnik (DPP) zpracuje studii za 16 milionů korun, dnes to schválili radní...

Švýcarům dochází trpělivost s turisty. Kvůli kolonám se řeší zdražení dálnic

Silniční komunikace ve švýcarských Alpách jsou během letních měsíců často přeplněné. Využívají je hlavně řidiči z Nizozemska a Německa, kteří tudy míří na dovolenou ke Středozemnímu moři. Švýcarům...

Dvě miliardy dolarů. Zakladatel Nike daroval rekordní sumu na výzkum rakoviny

Nejbohatší muž amerického státu Oregon a spoluzakladatel jedné z nejznámějších značek oblečení Nike Phil Knight se rozhodl darovat část svého jmění na výzkum rakoviny. Společně se svojí manželkou...

15. srpna 2025  6:31

Upršený červenec vyhnal Čechy k moři, srpnová vedra na sever

Proměnlivé počasí letošního léta se odráží i v cestovatelských preferencích Čechů. Vedra vyhánějí turisty na sever, upršené počasí zase na jih. V červenci tak kvůli dešťům stoupl prodej zájezdů až o...

15. srpna 2025

Větrníky mezi stromy. Státní lesy nabízí energetikům pozemky pro zelenou energii

Premium

Řada plánovaných obnovitelných zdrojů energie naráží v Česku na nesouhlas obyvatel. Lesy České republiky a Komora obnovitelných zdrojů energie se nechaly inspirovat v několika evropských zemích, což...

15. srpna 2025

Norům jsou Muskovy kontroverze lhostejné. Tesle se tam daří jako nikde jinde

Norové jsou po celé Evropě proslulí pro svůj pozitivní přístup k elektromobilitě. Řada z nich dlouhodobě miluje i automobilku Tesla, která patří pod křídla amerického miliardáře Elona Muska. Ačkoliv...

14. srpna 2025  19:17

Vedra zvedla poptávku po zmrzlinách, prodeje se zvýšily o desítky procent

Prodeje zmrzlin se po částečném ochlazení poptávky v červenci opět zvedají, v mezitýdenním srovnání nárůst dosahuje i desítek procent. Návrat veder ukazuje také zvýšený zájem o výrobníky ledu.

14. srpna 2025  14:23

Americké přístavy mají rekordní obrat. Všichni se zásobí kvůli clům

Celní nejistota vedla na počátku léta k mohutnému předzásobení amerických firem i obchodníků. Vidět je to i na datech přístavu v Los Angeles, který v červenci odbavil největší objem kontejnerů ve...

14. srpna 2025  13:15

S fenoménem Labubu roste i počet padělků. Dětem hrozí udušení, varuje organizace

Hračka Labubu, která se v poslední době těší nezvyklé popularitě, se čím dál častěji stává cílem padělatelů. A většina z nich představuje pro malé děti zdravotní riziko, a to zejména kvůli malým...

14. srpna 2025  12:24

Ukrajina získá z EU půl miliardy eur na nákup plynu, nemá dostatek zásob na zimu

Evropská unie pomůže Ukrajině s rekordním úvěrem ve výši půl miliardy eur na doplnění zemního plynu před zimou. Zásobníky jsou v důsledku ruských útoků na nejnižší úrovni za 12 let.​ Evropská...

14. srpna 2025  11:34

Pražské letiště obnovuje provoz na hlavní dráze. Letadla měsíce létala nad městem

Přímý přenos

Letový provoz na pražském letišti se v pátek odpoledne vrátí na hlavní dráhu. V minulých měsících byl kvůli její rekonstrukci provoz na vedlejší dráze. Redakci iDNES.cz to řekla mluvčí Letiště...

14. srpna 2025  9:46,  aktualizováno  9:50

Bitcoin poprvé překročil hranici 124 000 dolarů, pak zisky smazal

Nejznámější kryptoměna bitcoin ve čtvrtek dosáhla nového maxima a poprvé překonala hranici 124 000 dolarů, tedy zhruba 2,59 milionu korun. K růstu podle expertů přispívá příznivá americká...

14. srpna 2025  9:49

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jezdit jako vlakvedoucí je ideální brigáda, a navíc dobrý odrazový můstek

Advertorial

Někdo jim říká průvodčí a jiný zase lidově štíplístek. Přitom se může stát, že vám jízdenku ve vlaku Českých drah nekontroluje ani jeden z nich, ale vlakvedoucí. Jak poznáme rozdíl a v čem práce...

14. srpna 2025

Švýcarské franky čeká nový vzhled. Ve hře je dvanáct návrhů

Švýcarská národní banka zveřejnila dvanáct možných návrhů pro nový vzhled frankových bankovek. Motivy jsou inspirovány tamní přírodou a v platnost by měly vstoupit na začátku nového desetiletí. Banka...

14. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.