Dvě miliardy dolarů. Zakladatel Nike daroval rekordní sumu na výzkum rakoviny

„Tento dar je bezprecedentní investicí do milionů životů ztížených rakovinou, zejména pacientů a rodin tady v Oregonu,“ uvedl v prohlášení rektor univerzity Shereef Elnahal.
Dar pomůže zajistit pacientům přístup k psychologickému a finančnímu poradenství, ke zvládání příznaků, nutriční podpoře a umožní péči o přeživší, uvedla univerzita ve svém prohlášení.
Univerzita to popsala jako „největší jednorázový dar, jaký kdy byl poskytnut americké univerzitě, vysoké škole nebo akademickému zdravotnickému centru“. Překonává tak 1,8 miliardy dolarů (asi 37,8 miliard korun), které v roce 2018 daroval Michael Bloomberg Univerzitě Johna Hopkinse.
Knight je nejbohatším mužem ve státě Oregonu. V roce 2013 se spolu se svou ženou zavázali darovat 500 milionů dolarů (10,5 miliardy korun) Institutu pro výzkum rakoviny, pokud univerzita do dvou let poskytne stejnou částku.
Phil Knight se spojil s Billem Bowermanem v roce 1964, kdy založili firmu Blue Ribbon Sport. O sedm let později ji přejmenovali na Nike.
Americké univerzity po celé zemi se potýkají s kroky administrativy prezidenta Donalda Trumpa, která ruší nebo zmrazuje výzkumné granty na univerzitách.