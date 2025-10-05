Renesance pevných linek. Rodiče našli způsob, jak děti odtrhnout od mobilů

S pevnou linkou se dnes dá přijít do kontaktu málokde, neustála konkurenci mobilů a internetu. Ve Spojených státech ale přesto zažívá znovuzrození. Pro rodiče totiž představuje recept, jak své potomky ochránit před návykovými chytrými telefony, ale zároveň je neomezovat v kontaktu s kamarády.
Tin Can, pevná linka speciálně určená dětem (2. října 2025)

Tin Can, pevná linka speciálně určená dětem (2. října 2025) | foto: TinCan.kidsiDNES.cz

Telefon Tin Can, který se v USA stal hitem (2. října 2025)
Tin Can umožňuje dětem kontakt s kamarády, aniž by musely mít chytré telefony....
O Tin Can je v USA i Kanadě velký zájem. (2. října 2025)
Různé varianty telefonů Tin Can. Všechny umožňují volat na rodiči schválená...
Čtyři spřátelené rodiny z amerického Seattlu se loni na podzim dohodly, že se pokusí své děti držet dál od chytrých telefonů po co nejdelší dobu. Zároveň ale věděly, že jejich rozhodnutí není zdaleka černobílé. Na jednu stranu sice ochrání své děti před negativy mobilů, ale také je tím izolují od jejich kamarádů.

Dilema se ale celkem rychle vyřešilo, když jeden z otců narazil na muže, který narychlo sestrojil prototyp speciální „pevné“ linky určené pouze dětem, ale plně kontrolované dospělými.

Dříve startovala závislosti marihuana, dnes je to telefon, říká adiktoložka

Telefon se jmenuje Tin Can, pořídit se dá už i online, a to v několika pro děti atraktivních barevných kombinacích. Rodičům umožňuje kontrolovat, kdy děti přes telefon volají, a také ovládat, na která čísla mohou volat. Cena telefonu startuje na 70 dolarech, tedy necelých 1 500 korun. Při koupi více kusů je možná sleva.

Lauren Zemerová, terapeutka ze Seattlu a matka dvou dětí, pro The Washington Post uvedla, že jí i její rodině tento telefon citelně usnadňuje běžné dny. Děti se totiž s kamarády snadno domluví, kdy půjdou ven, aniž by to za ně museli domlouvat rodiče, protože děti nemají mobily.

Jak Tin Can funguje?

Tin Can vypadá jako stará domácí pevná linka se sluchátkem a kabelem zamotaným do spirály, technicky vzato jí ale není. Zařízení se totiž připojuje na wifi či router a komunikuje skrze internet. Rodič má ve svém chytrém telefonu aplikaci, skrze kterou nastaví dětem schválené kontakty i takzvané tiché hodiny, během kterých nefungují hovory dovnitř ani ven.

Modely telefonů Tin Can mohou být připojené přímo k routeru anebo wifi, záleží na konkrétní verzi telefonu.

Tin Can je také nutné zapojit do elektrické zásuvky, není tedy zcela bezdrátový. Pokud vypadne wifi nebo elektřina, Tin Can nebude fungovat.

Telefon Tin Can také zlepšuje kontakt dětí s prarodiči. Dříve si totiž volali přes videohovory, což podle Zemerové nebylo ideální. „Děti obrazovka rozptylovala,“ tvrdí. Pozornost jim kradly různé emotikony či filtry, kterými si mohly různě upravovat obličeje. Teď podle ní děti vedou mnohem kvalitnější a hlavně ničím nerušené rozhovory.

Speciální telefon si nemohou vynachválit také její přátelé ze sousedství. „Vidíme velký posun v tom, jak spolu děti komunikují,“ dodává Zemerová.

Sekretářka své dcery

Spoluzakladatel a šéf společnosti Tin Can, která telefony vyrábí, Chet Kittleson redaktorům z The Washington Post řekl, že nápad na „pevnou“ linku určenou dětem poprvé dostal v roce 2022 při vyzvedávání svých dětí ze školy. Tehdy zaslechl hovor skupinky rodičů, kdy jedna z matek zažertovala, že si připadá jako sekretářka své vlastní dcery. „Tak jsem řekl: ‚Pamatujete si, jak jsme vyrůstali a naší sociální sítí byla pevná linka?‘“ popsal.

To všechny přítomné rozesmálo a někteří dokonce zvládli z paměti vylovit čísla svých tehdejších kamarádů.

tincan.kids

Landline = independence, connection, confidence.

Plus a little bit of:
Wild storytelling.
Talking into the wrong end.
Forgetting to hang up.

All part of the process.

26. září 2025 v 17:25, příspěvek archivován: 2. října 2025 v 10:54
Kittlesona ale myšlenka telefonu, který by nahradil chytré mobily, neopustila. Přemýšlel, jestli by to nemohlo být řešením dilematu, se kterým se jeho rodina potýkala. „Omezovaly mě dva problémy. Na jedné straně jsem nechtěl, aby moje dítě mělo neomezený přístup k docela návykové věci, jako je mobil, ale na druhé straně jsem chtěl, aby mělo možnost zavolat kamaráda a zeptat se ho, jestli nechce přijít k němu na návštěvu,“ popsal své úvahy.

Nakonec se rozhodl vyrobit prototyp telefonu a vyzkoušet ho u sebe doma. Jeho devítiletá dcera prý byla naprosto nadšená, když poprvé v životě uslyšela nový telefon poprvé zvonit.

Sociální sítě a krátká videa působí dětem psychické problémy. Hlavně dívkám

Se svými spolupracovníky začal telefony distribuovat po domácnostech svých přátel s tím, ať dají vědět, pokud by o něj měli zájem i další rodiče. Netrvalo dlouho a žádostmi byli doslova zaplaveni.

„Děti se zbláznily. Byly tak nadšené, když telefon zazvonil, že skákaly přes gauč, aby zjistily, kdo to je. Fakt, že nevíte, kdo přesně vám volá, je kouzelný. Zároveň díky tomu, že vám mohou volat jen schválené kontakty, víte, že je to někdo, s kým mluvit chcete,“ popsal Kittelson.

tincan.kids

Meet the Tin Can lineup: Landline Lemon, Static White, Answer Me Aquamarine, and Later Alligator Lilac.

Which one’s calling your name?

8. září 2025 v 16:31, příspěvek archivován: 2. října 2025 v 10:57
V uplynulém roce společnost prodala desítky tisíc telefonů domácnostem ve všech 50 státech USA a Kanadě. „Probíhá kulturní změna, velký posun. Lidé si začínají uvědomovat, že máme nezdravý vztah k technologiím a cítíme se trochu odříznuti od lidí, na nichž nám nejvíce záleží. Všichni víme, že ten problém existuje,“ říká Kittleson. „Náš telefon je jako protijed,“ dodal.

Od pevné linky na titulku

Podle průzkumů má ve Spojených státech chytrý telefon nebo přístup k němu 95 procent teenagerů ve věku 13 až 17 let. Zároveň ale rostou obavy rodičů, co to s jejich dětmi udělá. Díky tomu „pevná“ linka, kterou důvěrně zná generace X i mileniálové, zažívá ve Spojených státech renesanci.

Skupinka ze Seattlu tak není ve svém přechodu na „analogovou“ domácnost sama. Skupina rodičů z amerického státu Maine se dostala až na titulní stranu novin poté, co založila „skupinu pevných linek“ – spolek rodin, které se rozhodly upustit od mobilů.

Kylie Kelce, manželka bývalého hráče NFL Jasona Kelce, rozpoutala živou diskusi poté, co v červencové epizodě svého podcastu oznámila, že plánuje pro své čtyři dcery zavést „pravidlo kuchyňského telefonu“. Jde o sice o mobilní telefon, který je ale pouze v kuchyni. Podle ní to má podobný efekt jako právě například Tin Can.

V kolika letech jste svým dětem pořídili nebo plánujete pořídit chytrý telefon?

celkem hlasů: 11
