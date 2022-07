Před týdnem kleslo euro na stejnou hodnotu jako dolar, přesně na 0,9603. To je nejnižší kurz od zavedení společné evropské měny do finančního oběhu v roce 2002. V roce 2008 euro posílilo až 1,4721 dolaru. A od té doby to s ním jde z kopce, píše v komentáři pro MF DNES politolog Petr Robejšek.