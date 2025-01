Rakušané se rozčilují nad zálohami na PET lahve. A Němci se jim smějí

Na sociálních sítích se tak množí na jedné straně příspěvky znechucených Rakušanů a na straně druhé kousavé vzkazy Němců, kteří jsou na zálohy zvyklí od roku 2003 a velké problémy s nimi nemají. Příklady těch nejzajímavějších shromáždil web Neue Osnabrücker Zeitung.

Například Rakušanka Nadja sdílela na TikToku krátké video s desítkami balení vody v PET lahvích, které těsně před koncem roku pořídil její přítel. V komentáři pak vysvětlila motivaci následně: „Abychom lahve nemuseli všechny vracet, ale mohli je jednoduše vyhodit do odpadu.“

Nadja @nadja.wk well that escalated quickly ‍♀️ #pfand #österreich #funny

Vzhledem k tomu, že rakouská vláda označovala zavedení záloh za „důležitý krok směrem k udržitelnosti, ochraně životního prostředí a snižování odpadu“, minimálně v tomto případě vedl zálohový systém k pravému opaku, konstatuje web noz.de.

Nadja a její přítel nejsou přitom jediní, kdo si pořídil zásoby ještě bez záloh. Další Rakušan sdílel „sbírku“ energetických nápojů a ledových čajů s drsnou poznámkou: „Zásob mám dost, žíznit nebudu. Na zálohy kašlu.“

🦊MR. Seejonny🦊 @seejonny3306 Danke an Die Leute die Im Warmen Sitzen und sich Noch Mehr einfallen um Uns Zu Nerven #pfand #österreich #steiermark

Proti zálohám se ohradila i pravicová strana Svobodných. Vedle rostoucích nákladů na energie a logicky dražších potravin kvůli zvýšeným cenám energií je zálohový systém dalším přímým zásahem do peněženek Rakušanů,“ uvedl poslanec Richard Punz.

Podle něj si velká rodina s běžnou spotřebou deseti nápojových plechovek nebo lahví denně připlatí měsíčně 75 eur. „Kdo má děti, ví, jak malá je pravděpodobnost, že plechovky a plastové lahve zůstanou zcela neporušené, aby bylo možné je vrátit. A pokud třeba důchodcovský pár žije na venkově a už není mobilní, zůstanou jim zvýšené náklady, případně budou muset mít dostatek místa na skladování zálohovaných obalů,“ dodává Punz.

Stesky Rakušanů vzbudily pobavení na druhé straně hranice – u Němců. V Německu funguje záloha na PET lahve a plechovky už od roku 2003 a po tak dlouhé době už to jako téma nikomu nepřijde. Což je jeden z hlavních motivů vzkazů na sociálních sítích.

„Na to, aby si na zálohované obaly pořídili jednoduše pytel a na konci měsíce ho vzali sebou na velký nákup zpět do obchodu, Rakušané ještě nepřišli. Člověk by si mohl myslet, že jsou ve všem o dvacet let pozadu,“ napsal v reakci na rakouské nářky jeden z uživatelů sítě X.

LIL PLUM @GNOCCHlMANE Auf die Idee zu kommen einfach einen Pfandsack zu machen und Ende des Monats oder Anfang des Monats mit dem anfallenden Einkäufen wegzubringen kriegen die Österreicher noch nicht hin. Man könnte meinen die hängen in allem 20 Jahre hinterher 🤪 oblíbit odpovědět

„Miluju názory Rakušanů na zálohování. Jsou kouzelně hloupé: KDE NA TO MÁM VZÍT MÍSTO? KDO NA TO MÁ ČAS?“ přidal se další.

V Česku prošel návrh na povinné zálohování PET lahví a kovových plechovek vládou loni v říjnu. Novelu zákona o obalech musí ještě schválit parlament. Nesešlapané a neponičené lahve a plechovky by měly v případě přijetí návrhu vykupovat za čtyři koruny obchody a také benzinové pumpy s plochou nad 50 metrů čtverečních.