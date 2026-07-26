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Nejsme pašeráci, jen přežíváme. Proč chudí Kolumbijci neopouštějí pěstování koky

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  17:00
V Kolumbii se rekordně rozrostly plantáže s kokou. (9. září 2022)

V Kolumbii se rekordně rozrostly plantáže s kokou. (9. září 2022) | foto: Profimedia.cz

Cedule v regionu Catatumbo varují před minami v blízkosti plantáží s kokou....
V Kolumbii se rekordně rozšířily plantáže s kokou, vzrostla i produkce kokainu....
V Kolumbii se rekordně rozšířily plantáže s kokou, vzrostla i produkce kokainu....
V regionu Catacumbo se nachází nejvíc plantáží s kokou. (20. srpna 2022)
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Tisíce kolumbijských farmářů se vracejí k pěstování koky, a to i přes snahu kolumbijské vlády toto pěstování omezit a nabídnout pěstitelům jiné alternativy obživy. Podle mnohých z nich dřívější programy pomoci selhaly a momentálně nemají jinou možnost, jak uživit své rodiny. Pěstování koky je přitom v Kolumbii na rekordní úrovni – podle odhadů zabírá více než 250 tisíc hektarů půdy.

Do Národního programu nahrazování nelegálních plodin (PNIS) se v roce 2017 zapojilo přibližně 100 tisíc kolumbijských rodin. Program vznikl jako součást naplňování mírové dohody z roku 2016 mezi kolumbijskou vládou a povstaleckou skupinou Farc. Farmářům, kteří odstraní kokové keře a přejdou k jiným plodinám, vláda slíbila finanční podporu a pomoc s přechodem od pěstování koky k legálním plodinám.

Mezi lidmi, kteří si o pomoc zažádali, byl i kolumbijský farmář Perea. Po vytrhání kokových keřů se pokusil uživit pěstováním manioku a plantainů, slíbená podpora však podle něj nepřišla v dostatečné míře a v roce 2024 se k pěstování koky vrátil.

„Je to tragédie. Ale když máte děti a nemáte práci, jakou máte možnost? Pokud žádná pomoc nikdy nepřijde, vrátíte se k jejímu pěstování,“ uvedl pro britský portál BBC.

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Zpožděné platby a nedostatečnou pomoc vlády kritizovala i farmářka Elena Hernándezová, která se do programu PNIS zapojila v roce 2017. „Podle toho, jak nám to bylo představeno, to vypadalo velmi slibně pro rozvoj našeho území,“ uvedla. Realita podle ní ale byla jiná. „Vláda nám farmářům nebyla příliš nápomocná. Zacházeli s námi špatně,“ uvedla Hernándezová s tím, že problémy se začaly objevovat již na začátku.

Problémů s programem PNIS byla řada. Platby se zpožďovaly, technická pomoc často nepřicházela a kvůli slabému fungování státních institucí ve venkovských oblastech se podpora k některým komunitám vůbec nedostala.

Situaci navíc ovlivnila změna vládního přístupu po nástupu prezidenta Ivána Duqueho v roce 2018. Jeho administrativa se v boji proti drogám více zaměřila na likvidaci kokových polí a bezpečnostní opatření než na rozšiřování podpory pro farmáře, kteří chtěli přejít k pěstování jiných plodin. Když v roce 2022 nastoupil prezident Gustavo Petro, program PNIS už výrazně zaostával za plánem.

Vznikl nový program

Kolumbijská vláda se pokusila vytvořit nový program, který by napravil nedostatky předchozí iniciativy PNIS. Program RenHacemos má farmářům nadále poskytovat finanční podporu, zároveň se ale zaměřuje na širší rozvoj venkovských oblastí – od zlepšení silnic a přístupu ke vzdělání až po digitální připojení a lepší bydlení.

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„Koka je byznys. Je to zločinecký podnik, ale funguje jako jakýkoli jiný podnik. RenHacemos má za cíl nahradit nejen rostlinu koky, ale celou ekonomiku, která ji obklopuje – od zpracování a zemědělského průmyslu až po dopravu a logistiku,“ uvedla Gloria Mirandaová, ředitelka kolumbijského vládního úřadu odpovědného za náhradu nelegálních plodin.

Mnoho analytiků ale však stále pochybuje, že tento přístup přinese trvalé změny. Kolumbijský výzkumník zaměřující se na ekonomiku koky a strategie její náhrady Lucas Marín Llanes upozorňuje, že pokračující růst pěstování koky ukazuje na omezený úspěch dosavadních zásahů.

Podle něj samotné opakované programy nestačí, pokud se nezmění ekonomické podmínky, které farmáře k pěstování koky vedou. „Koka má proti jiným plodinám několik zásadních výhod. Sklizeň je rychlá – farmáři mohou mít tři až čtyři sklizně ročně – přeprava je jednodušší a pěstitelé vědí, jakou cenu dostanou,“ řekl.

Michael Weintraub z University of the Andes v Bogotě upozorňuje, že dokud bude ve světě přetrvávat vysoká poptávka po kokainu, bude existovat i motivace k pěstování koky.

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„V současnosti poptávka roste, a proto bude existovat nabídka, která ji uspokojí,“ řekl. Zmínil také, že změny komplikuje slabá kontrola státu nad některými venkovskými oblastmi. Ty často ovládají ozbrojené skupiny, které zasahují do místní ekonomiky a obchodu s drogami.

Farmář Perea pochybuje, že se on i jeho sousedé v dohledné době dočkají vládní pomoci, která by jim umožnila pěstování koky opustit. „Stát nás úplně opustil. Žijeme ze dne na den, někdy nám dokonce dochází jídlo,“ zmínil.

V pěstování koky hodlá pokračovat, podle jeho slov nemá jinou možnost. „My nejsme pašeráci drog – kdybych byl jedním z nich, nežil bych tak, jak žiji,“ uzavřel podle britského portálu.

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