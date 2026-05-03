Svět musí počítat s dražšími potravinami. Pro chudší státy je to fatální vize

Ačkoliv země Perského zálivu nepatří mezi hlavní světové producenty zemědělských plodin, začíná válka s Íránem výrazně narušovat globální potravinové řetězce. Uzavřený Hormuzský průliv a poškozená petrochemická zařízení v regionu totiž negativně ovlivňují dodávky hnojiv i obalových materiálů. Kvůli dražší ropě a zemnímu plynu navíc rostou náklady na přepravu.
ilustrační snímek | foto: František Dvořák, iDNES.cz

Mezi důsledky současného konfliktu na Blízkém východě mohou ze střednědobého pohledu patřit vyšší ceny potravin či zhoršení potravinové bezpečnosti, a to zejména v chudších ekonomikách v Africe, Latinské Americe a Asii, varují experti. Růst cen potravin by navíc mohl zkomplikovat i snahu centrálních bank dostat inflaci pod kontrolu, upozorňuje agentura Bloomberg.

Region Perského zálivu se v posledních letech stal významným producentem hnojiv. Ještě před vypuknutím současné války proudila Hormuzským průlivem přibližně třetina světového obchodu s těmito produkty. Trasa je však nyní zablokovaná a zemědělci po celém světě proto nyní hledají alternativy a snaží zajistit si dostatečné zásoby.

Návrat k normálu po válce potrvá roky. Hrozí i stagflační scénář, říkají odborníci

Ve stejné době však hnojiva prudce zdražují, a to i kvůli rostoucí ceně zemního plynu, který je pro jejich výrobu klíčový. Pokud budou výpadky v dodávkách hnojiv přetrvávat i nadále, mohou být výnosy farmářů nižší než dříve. Nedostatek hnojiv v posledních dnech řeší především Indie a Bangladéš, píše Bloomberg.

Zdražuje i nafta do traktorů

Konflikt ale prodražuje prakticky celý potravinový řetězec. Řada zemědělců třeba v Asii řeší, zda se jim letos vůbec vyplatí zasít rýži. Důvodem jsou kromě již zmíněných hnojiv také vyšší ceny nafty, která pohání traktory a další zemědělskou techniku. Komplikací je i zdražující zemní plyn využívaný například k vytápění skleníků.

Produkty z ropy vyráběné na Blízkém východě zároveň slouží jako surovina pro výrobu plastových obalů. Dražší energie se tak mohou promítnout i do cen těchto materiálů a následně i do růstu konečných spotřebitelských cen.

Světu hrozí další inflační vlna. V Evropě by byla výraznější než jinde, varují analytici

Tlak na zdražování zesiluje také zablokovaný Hormuzský průliv. Dopravci se totiž musí vyrovnat s delšími přepravními trasami, které v konečném důsledku prodražují převoz obilí, olejnin i dalších komodit. Energeticky náročná je navíc také výroba papíru a lepenky. „Důsledky současné situace v konečném důsledku pocítí zpracovatelé obalů, maloobchodníci i sami spotřebitelé,“ uvedli pro agenturu Bloomberg analytici společnosti Rabobank.

Očekávaný pokles inflace se nekoná

Ještě před vypuknutím současné války na Blízkém východě se přitom očekávalo, že inflace v roce 2026 konečně poleví. Nyní se ale tento výhled mění. Upozorňuje na to i OSN, podle níž světové ceny potravin letos v březnu vzrostly na šestiměsíční maximum a tlak na jejich další zdražování má navíc dále sílit.

Potravináři ve Velké Británii očekávají, že inflace cen potravin může do prosince vystoupat až na 9 až 10 procent. Ještě letos v březnu přitom činila 3,7 procenta. Situaci proto bedlivě sleduje i britská centrální banka, která může kvůli novému tlaku na růst cen přistoupit k vyšším úrokovým sazbám. „Důsledky energetických šoků na ceny potravin se obvykle projevují s několikaměsíčním zpožděním,“ upozorňuje ekonom David Ortega.

Írán bojuje s potravinovou hyperinflací. Jídlo stojí dvojnásobek co loni

Jednotlivé ekonomiky se proto snaží na vývoj války na Blízkém východě reagovat. Indie například požádala Čínu, aby na trh uvolnila více močoviny. Aktivní jsou i Spojené státy, které hledají alternativní zdroje hnojiv pro své zemědělce. Ve větší míře se tak do hry dostávají komodity jako řepka, kukuřice či sója. Rusko naopak reaguje omezením vývozu hnojiv na světové trhy, čímž však může tlak na jejich další zdražování ještě zesílit.

Světový potravinový program WFP varuje, že pokud se konflikt do poloviny roku neuklidní, může akutní hlad postihnout až o 45 milionů lidí více než dosud. OSN navíc upozorňuje, že především rozvojové země mají už nyní problém splácet své nahromaděné dluhy. Pokud se současná situace bude dále zhoršovat a zadlužení těchto ekonomik dál poroste, mohou být důsledky pro chudší státy i jejich obyvatele až fatální, uzavírá agentura Bloomberg.

