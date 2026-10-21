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Zisky zvítězily, nebezpečí trvá. Ropy se z Perského zálivu vyváží víc než před válkou

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  20:00
Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (15. června 2026)

Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (15. června 2026) | foto: Reuters

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Z Perského zálivu nyní proudí více ropy než před vypuknutím války s Íránem. Dodávky z Blízkého východu dosáhly v týdnu do 18. října v průměru více než 24 milionů barelů za den. Před začátkem konfliktu přitom činily 23,3 milionu barelů. Írán i tak nadále útočí na obchodní lodě v Hormuzském průlivu.

Obnovení vývozu umožnily především nové přepravní trasy či pomoc americké armády. Lákají ale i štědré zisky. Podle společnosti Kpler prošlo Hormuzským průlivem a následnými překládkami u Ománu přibližně 14 milionů barelů ropy denně, píše The Wall Street Journal.

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Ukazuje se, že Írán každým dnem postupně ztrácí možnost ovlivňovat dodávky ropy ze sousedních zemí. Část suroviny z oblasti Perského zálivu se totiž přepravuje jinými cestami, kupříkladu prostřednictvím ropovodů v Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech.

Obchodníci riskují více než dřív

V září se Hormuzskému průlivu vyhnulo přibližně 40 procent neíránské ropy vyvážené z Perského zálivu. Před válkou přitom tento podíl dosahoval jen 17 procent. Samotný Írán se naopak potýká s omezením vlastního vývozu kvůli americké námořní blokádě, která mu komplikuje dodávky na zahraniční trhy.

„Přeprava ropy přes nebezpečný Hormuzský průliv už funguje relativně dobře a obchodníci jsou navíc ochotnější riskovat,“ uvedl pro The Wall Street Journal ekonom Hamad Hussain.

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Hlavním důvodem jsou vysoké zisky. Obchodníci mohou podle odhadů společnosti Kpler při dalším prodeji irácké ropy získat přibližně o 20 dolarů (420 korun) více za každý barel než před válkou. V případě plně naloženého supertankeru tak mohou vydělat až o 40 milionů dolarů (840 milionů korun) více.

Více si vydělají i námořníci

Vysoké odměny lákají také samotné námořníky. Některé společnosti jim za nebezpečnou plavbu nabízejí příplatky odpovídající dvěma až třem měsíčním platům.

Jedna z čínských společností zajišťujících posádky lodí dokonce nabízela námořníkům za zpáteční cestu až 25 tisíc dolarů (525 tisíc korun). Taková plavba přitom obvykle trvá jen jeden až dva týdny. Vysoké výdělky lákají do Perského zálivu i majitele starších tankerů, které dříve přepravovaly ropu z Ruska nebo Venezuely.

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Změnil se rovněž způsob přepravy. Některé tankery nyní absolvují pouze kratší cesty mezi Perským a Ománským zálivem. Nejprve naloží ropu v některém z přístavů, následně proplují Hormuzským průlivem pod částečnou ochranou amerického letectva a poblíž Ománu náklad přečerpají na další plavidlo. To už pokračuje k zahraničním odběratelům. Původní tanker se mezitím vrací pro další ropu.

Zdražilo i pojištění

Plavby přes Hormuzský průliv však nadále zůstávají nebezpečné. Jen během října bylo podle deníku The Wall Street Journal zaznamenáno přibližně 30 útoků na obchodní lodě. Plavidla napadená v tomto měsíci podle společnosti Windward představují zhruba pětinu všech lodí, které se během války staly terčem útoku. Írán přitom využívá drony, rakety i malé ozbrojené čluny.

Jedním z napadených plavidel byl tanker Loyalty, který dříve přepravoval venezuelskou ropu do Číny. Dne 16. října jej zasáhl granát vypálený z malého člunu, který poškodil nádrž na sladkou vodu. Tanker v té době převážel dva miliony barelů irácké ropy.

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Útoky se proto promítají také do nákladů na přepravu. Doprava jednoho barelu ropy z Perského zálivu do Číny na supertankeru vycházela na téměř rekordních 37,37 dolaru (785 korun). „V dubnu byl problém nedostatek ropy. V říjnu jsou to náklady na její přepravu,“ uvedla analytička banky JPMorgan Natasha Kanevaová.

Výrazně zdražilo i pojištění lodí proti válečným škodám. Jeho cena může dosahovat až deseti procent hodnoty plavidla. Před válkou to byla méně než tři procenta, uzavírá The Wall Street Journal.

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