Perplexity AI nabídla Googlu 34,5 miliardy dolarů za převzetí prohlížeče Chrome

  22:06
Společnost Perplexity AI působící v oblasti umělé inteligence (AI) podala nevyžádanou nabídku na převzetí webového prohlížeče Chrome internetové firmy Google za 34,5 miliardy dolarů (zhruba 723 miliard Kč). Upozornila, že výše nabídky výrazně převyšuje hodnotu firmy Perplexity. Společnost Google se podle ní k nabídce zatím nevyjádřila.

Logo společnosti Perplexity AI. (15. června 2025) | foto: Profimedia.cz

Americký soud minulý rok dospěl k závěru, že Google si v rozporu se zákonem udržuje monopol na poli internetového vyhledávání, čímž potlačuje konkurenci a brání inovacím. Americké ministerstvo spravedlnosti loni navrhlo, aby podnik v rámci nápravných opatření prodal prohlížeč Chrome. Google se však proti rozhodnutí soudu hodlá odvolat a žádné plány na prodej prohlížeče Chrome zatím nepředstavil.

Podle agentury Reuters již zájem o prohlížeč Chrome signalizovaly také společnosti OpenAI, Yahoo a Apollo Global Management. Perplexity je známá především svým systémem, který s pomocí AI odpovídá na jednoduché dotazy a poskytuje odkazy na zdrojové materiály na webu. Minulý měsíc firma spustila vlastní webový prohlížeč využívající AI s názvem Comet, píše server CNBC.

Tuto změnu pocítí každý. Prohlížeče, jak je známe, možná brzy skončí

V červenci byla společnost Perplexity ohodnocena na zhruba 18 miliard dolarů. Firma podle serveru CNBC tvrdí, že si pro nabídku na prohlížeč Chrome zajistila podporu ze strany několika investorů.

Společnost Perplexity vzbudila pozornost již začátkem letošního roku, kdy předložila návrh na své spojení s aktivitami aplikace TikTok ve Spojených státech. Aplikace TikTok vlastněná čínskou společností ByteDance se zaměřuje na sdílení krátkých videí.

Americký Kongres loni v dubnu kvůli bezpečnostním obavám přijal zákon, podle kterého měl vstoupit v platnost zákaz sítě TikTok v USA v případě, že ByteDance aktivity v USA do 19. ledna neprodá do amerických rukou. Nový americký prezident Donald Trump však lhůtu pro prodej opakovaně odložil a budoucnost aplikace TikTok v USA nadále zůstává nejasná.

