PepsiCo jde proti proudu. V nelítostném prostředí její model není snadné napodobit

Jan Dvořák
  11:00
V několika posledních letech potravinářské společnosti zdražovaly tak agresivně, že se zákazníci vzbouřili a přešli k levnějším značkám. Průmysl se poučil a postupuje opačně – snižuje ceny a více investuje do marketingu a inovací. Jedním z příkladů je společnost PepsiCo, které se podařilo přimět spotřebitele, aby se k ní vrátili.

Výrobky značek Lay’s a Doritos patřící pod značku PepsiCo v regálu obchodu CVS v New Yorku (3. února 2026) | foto: Reuters

Minulý týden tento kolos v oblasti potravin a nápojů oznámil lepší než očekávané čtvrtletní výsledky a potvrdil svůj celoroční výhled. Jeho severoamerická potravinářská divize, do níž patří značky jako Lay’s a Doritos, zaznamenala po několika po sobě jdoucích čtvrtletích poklesu nárůst objemu prodeje o dvě procenta, píše portál The Wall Street Business.

Její mezinárodní podnikání rostlo dokonce ještě rychleji. Pro potravinářský průmysl, který ztrácí podíl na trhu ve prospěch alternativních produktů pod privátními značkami, je to podle portálu pozoruhodný úspěch, zejména s ohledem na to, že marže celé společnosti se dokonce zvýšily.

Tyto výsledky jsou prvními známkami pokroku v rámci plánu, který firma vypracovala již loni. Stojí na razantním snížení nákladů, zúžení sortimentu a využití úspor ke snížení cen a reinvestici do podnikání s cílem získat zpět zákazníky.

V únoru společnost snížila ceny u mnoha svých snacků včetně značek Lay’s, Doritos a Cheetos. Aby to mohla financovat, snižuje PepsiCo počet zaměstnanců, zavírá továrny a zefektivňuje svůj sortiment.

„Máme několik faktorů, které nám opravdu hrají do karet a umožňují nám vést ofenzívu, jakou potřebujeme k navýšení objemu prodeje,“ říká finanční ředitel Stephen Schmitt. Společnost také rozšířila své působení v restauracích a maloobchodních prodejnách a zařadila do sortimentu zdravější produkty. Tato kategorie vykazuje lepší růst tržeb než ostatní části podnikání.

Vzor pro ostatní

Velikost je v případě PepsiCo výhodou. Obrovský rozsah podnikání a souběžné podnikání v oblasti nápojů i rozsáhlá distribuční síť jí poskytují značnou finanční rezervu, díky níž může současně provádět restrukturalizaci a investovat do spotřebitelů. To je něco, co se menším nebo úžeji zaměřeným konkurentům daří hůře.

Mnohé potravinářské společnosti se pokoušejí uplatňovat různé varianty stejné strategie, ačkoli mají k dispozici podstatně méně prostředků. Společnosti General Mills i Campbell’s například snížily své finanční prognózy na tento rok, protože jejich podniky očekávají další pokles tržeb.

Obě společnosti dále snižují ceny a zvyšují výdaje, aby si získaly zpět zákazníky. Ani jedna z nich však nezaznamenává takovou odezvu ze strany spotřebitelů, jakou hlásí společnost PepsiCo. Tento skepticismus se odráží i v cenách jejich akcií: zatímco akcie společnosti Pepsi letos vzrostly přibližně o devět procent, akcie společností General Mills a Campbell’s klesly o více než dvacet procent.

Výjimečný výsledek

Potravinářské společnosti mohou snižovat ceny, dokud zůstává inflace pod kontrolou. Dlouhotrvající konflikt na Blízkém východě by je však mohl opět vyhnat náklady nahoru – podobně jako to bylo v případě cenových šoků u komodit po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 .

Společnosti tak nyní čelí nepříjemné volbě, zda přenést zvýšené náklady na spotřebitele. Tato rizika se jasně projevila při zveřejnění výsledků společnosti PepsiCo. Ačkoli má společnost zajištěny pozice, které ji chrání před výkyvy cen komodit až na jeden rok, vedení připustilo, že inflace pravděpodobně udeří v roce 2027.

Otázkou tak zůstává, zda firma dokáže rovnováhu udržet i při rostoucích nákladech a zda její konkurenti najdou způsob, jak ji napodobit, uzavírá americký portál.

