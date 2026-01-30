V reklamě účinkuje lední medvěd během slepé ochutnávky, ve které musí zvolit mezi oběma značkami. Přestože zvolí Pepsi, ocitne se v křesle psychoterapeuta, který mu říká, že volba je těžká. Právě toto zvíře je ale spojované s konkurenční firmou, píše portál People.
V klipu se rovněž objeví odkaz na nechvalně známé momenty z kiss-cam, které se v poslední době staly součástí popkultury a často se žertovně popisují jako styl Coldplay. Poselství je jasné a zřetelné: nic už není posvátné, ani nejchráněnější maskot v historii reklamy.
Nejlepší reklama na Pepsi. Coca-Cola opět naráží s umělými tučňáky a medvědy
„Použitím ledního medvěda se Pepsi nesnaží jen zesměšnit svého konkurenta, ale také zpochybnit tradici. Medvěd Coca-Coly již dlouho symbolizuje pohodlí, nostalgii a kouzlo svátků,“ říká Roberto Ortega z portálu Marca.com. Verze Pepsi se podle něj od tohoto obrazu odklání a prezentuje se jako rebelská alternativa, která se nebojí zesměšňovat tradiční značky a přepisovat známé příběhy.
Čí je lední medvěd?
Lední medvědi jako postavičky se poprvé objevili v reklamách Coca-Coly už v roce 1922, od roku 1993 se pak objevují pravidelně v kampani Always Coca-Cola. Stali se symbolem značky, zejména v zimních a vánočních reklamách
Reklamní spot z názvem The Choice (Volba), který vytvořila agentura BBDO ve spolupráci s interním týmem společnosti Pepsi, oživuje slepou ochutnávku z roku 1975. Společnost Pepsi loni obnovila svou Pepsi Challenge, tedy porovnávací soutěž, v níž proti sobě postavila kolové nápoje bez cukru a výsledky dokumentovala na Instagramu.
Test vyhrála Pepsi Zero Sugar, kterou si v průměru 65 procent účastníků ve 34 městech USA vybralo před konkurencí. Pepsi s 58procentní preferencí zvítězila dokonce i v Atlantě, domovském městě Coca-Coly.
Pepsi také propojila chuťové testy s obchodním rozvojem. Zatímco kategorie nápojů bez cukru v roce 2025 rostla měsíčně o 12 procent, Pepsi Zero Sugar zaznamenala nárůst o třicet procent.
Díky, Pepsi
„Pepsi se nesnaží tvrdit, že je lepší na základě faktů nebo chuti. Tvrdí, že je odvážnější, hravější a více v souladu s tím, jak moderní publikum vnímá humor a drama,“ dodává Ortega. „Krádeží“ ledního medvěda Pepsi podle jeho slov znovu roznítila rivalitu, která definovala celé generace, a aktualizovala ji pro éru sociálních médií.
„Chtěl jsem jen říct, Pepsi, že tě za to opravdu moc miluju. CGI, lidmi vytvořená reklama na nápoj, který jsem miloval celý život. Jsi NEJLEPŠÍ!“ komentoval dílo jeden z uživatelů sociálních sítí.