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Pepsi doma stagnuje a zavírá staré provozy. Na rozhodnutí doplatilo celé městečko

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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
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Americký výrobce nápojů PepsiCo čelí stagnaci na severoamerickém trhu, kde kde spotřebitelé omezují výdaje a firmy hledají úspory. Jedním z důsledků je uzavření většiny provozu v továrně v městečku Cheverly v Marylandu. O práci tu najednou přišlo 143 lidí a místní radnice se obává také výpadku daňových příjmů.

PepsiCo se snaží přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu. Zatímco její mezinárodní aktivity rostou, vývoj v Severní Americe stagnuje. Společnost zároveň čelí slabší spotřebitelské poptávce. Jednou z možností, jak reagovat na změny, je přeskupení výroby a distribuce a omezení starších provozů.

Důsledky této strategie nyní pocítilo městečko Cheverly v americkém státě Maryland nedaleko Washingtonu. Firma tam 14. září ukončila většinu aktivit ve svém závodě, který fungoval více než šedesát let. Zastavily se výrobní, skladovací a přepravní činnosti, na místě však dál působí obchodní a distribuční týmy.

Podle radních městečka s přibližně šesti tisíci obyvateli byl závod největším zaměstnavatelem i plátcem daní. Jeho uzavření tak představuje problém nejen pro propuštěné pracovníky, ale také pro obecní rozpočet, upozornil list The Washington Post.

PepsiCo rozhodnutí zdůvodnila proměnou spotřebitelské poptávky, technologickým vývojem a potřebou optimalizovat a modernizovat svou provozní síť. „Toto rozhodnutí nebylo učiněno lehkovážně,“ uvedla společnost v prohlášení.

Starší továrna proti modernějším závodům

Podle Kristoffera Intona, analytika společnosti Morningstar, stála PepsiCo před volbou, zda pokračovat ve výrobě a distribuci v nákladném závodě, nebo činnosti přesunout do modernějších provozů v okolí.

PepsiCo konkrétní technické problémy závodu v Cheverly nekomentovala. Jeho stáří však může být jedním z faktorů. Společnost například v roce 2024 uzavřela také přibližně šedesátiletou stáčírnu v Chicagu.

Dalším faktorem je vývoj spotřebitelského trhu. Američané řeší napjatější rozpočty a vyšší ceny pohonných hmot, na postradatelné výdaje jim tak zbývá méně peněz. Výrobci nápojů navíc čelí doporučením omezovat sladké potraviny a nápoje, což může oslabovat poptávku.

Podle Intona se PepsiCo v poslední době také dostává pod tlak, aby změnila organizaci stáčení nápojů a více využívala externí partnery. Podobný model používá konkurenční Coca-Cola.

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„To ale neznamená, že uzavření nebude mít významné důsledky na město a rodiny propuštěných zaměstnanců,“ upozornila Susan Housemanová, hlavní ekonomka výzkumného institutu Upjohn. Starší pracovníci z průmyslových profesí podle ní často obtížně hledají nové zaměstnání a v novém místě mohou dostávat nižší mzdu.

Město se obává výpadku daní

Městečko Cheverly se nyní musí připravit na to, že ztráta významného zaměstnavatele zasáhne i jeho hospodaření. Radní Dylan Galloway odhaduje, že finanční dopady by mohly být patrné během dvou až tří let, píše Washington Post.

Podle Gallowaye přinášel závod městu na daních ročně více než 200 tisíc dolarů, tedy v přepočtu přes čtyři miliony korun. Pro malou obec jde o významnou částku. Při přípravě příštího rozpočtu proto musí radnice počítat s možností, že o část těchto příjmů postupně přijde.

Město navíc nemá jasno v tom, jaký osud čeká samotný areál. PepsiCo zatím neupřesnila, zda ho hodlá prodat ani jak s ním bude dál nakládat.

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Místní představitelé kritizují také způsob, jakým se o uzavření dozvěděli. Galloway uvedl, že e-mail od firmy obdržel přibližně osm minut před schůzkou se zaměstnanci, na níž jim bylo oznámeno rušení pracovních míst. PepsiCo namítá, že chtěla o změnách nejprve informovat zaměstnance a jejich odborové zástupce. Propuštěným slíbila zachovat mzdy a benefity do 13. listopadu. Zaměstnanci, kteří splňují podmínky, dostanou také odstupné a mohou využít poradenské a další podpůrné služby.

Po dvou desetiletích musí začít znovu

Uzavření továrny zasáhlo všech 143 propuštěných, mezi nimi i Jamese McPhersona, který v továrně pracoval 21 let. Začínal jako řidič rozvážející nápoje po severní Virginii, později přešel k přepravě mezi jednotlivými sklady. Během dvanáctihodinových směn najezdil kolem 800 kilometrů.

„Bylo to jako čestný odznak. Dokázal jsem něco, co ne každý zvládne,“ popsal pro Washington Post svou práci.

První náznaky problémů zaznamenal už letos. V minulosti se provoz po zimním útlumu na jaře opět rozbíhal a od května do července následovala nejrušnější část roku. Letos se však podle McPhersona o obvyklé sezonní špičce vůbec nemluvilo. Přesto doufal, že se situace zlepší.

Jeho kolega Anthony Wilson, který do firmy nastoupil jen o deset dní později, měl větší obavy. Objem přepravy klesal a práci dostával už jen na některých trasách. Oba muži se během let spřátelili a nyní si navzájem pomáhají i při hledání nového uplatnění.

Wilson má vedlejší podnikání v oblasti údržby zahrad, McPherson mu proto pomáhá s některými zakázkami. Ani jeden ale zatím nemá jistotu dlouhodobého příjmu.

McPherson už podal více než dvacet žádostí o zaměstnání. Většinou hledá práci řidiče, zkouší však také pozice ve skladech a obchodních domech. Má dvě děti ve věku osm a jedenáct let a potřebuje co nejdříve najít stabilní příjem.

Wilson zase upozorňuje, že po letech ve firmě přichází o výhody, které si postupně vybudoval. „Přišel jsem o pět týdnů dovolené a určitou senioritu. Teď musím začínat úplně od začátku,“ řekl.

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After more than 60 years, PepsiCo is shutting down manufacturing and warehouse operations at its longtime Cheverly facility, laying off 98 of its 143 employees.

The cuts also affect transportation and fleet operations, although Pepsi says sales and delivery will continue in the area.

The facility, with its familiar Pepsi sign visible from the Baltimore-Washington Parkway, has been a Cheverly landmark for generations. The town says it was notified of the workforce reduction Monday, the same day it took effect, and is seeking answers from Pepsi about the long-term future of the property.

Pepsi says affected workers will receive pay and benefits through November 13, along with transition assistance.

The impact extends beyond the jobs. A Cheverly official told NBC4 the Pepsi operation is the town’s largest revenue generator, bringing in roughly $200,000 annually.

16. září 2026 v 3:04, příspěvek archivován: 21. října 2026 v 10:10
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Témata: Maryland, nápoj, PepsiCo

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