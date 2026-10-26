Výhra, nebo prokletí? Jak vzácný pepř ničí lesy na Madagaskaru

Pepř voatsiperifery v madagaskarských lesích šplhá až do korun stromů. Rozloha těchto lesů se ale podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství mezi lety 1990 a 2025 zmenšila o 27 procent. Sběrači totiž ve snaze dostat se k plodům co nejsnáze strhávají celé liány, a někdy i stromy, které popínají.
„Někdy si říkám, že jsem to nikdy neměl dát na vědomí,“ svěřil se agentuře AFP francouzský šéfkuchař Olivier Roellinger, který se s kořením poprvé setkal už před 30 lety. Jeho chuť ho tehdy okamžitě uchvátila. Popsal ji jako výrazně pepřovou, s tóny rašeliny, pryskyřice a citrusů, které podle něj nemají obdoby. Výborně se hodí například do ovocného salátu.
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Pepř, kterému se v malgaštině říká tsiperifery, má charakteristickou stopku připomínající ocásek. Jeho místní název odkazuje k tradičnímu léčebnému využití a znamená „ten, který nedovolí vzniknout ranám“.
Obliba koření se odráží také na ceně. Ve Francii, která je jeho hlavním exportním trhem, se kilogram prodává za 150 až 200 eur (zhruba 3 700 až 4 900 korun).
Roellinger, zakladatel specializovaného obchodu s kořením Épices Roellinger, nyní spolupracuje na snaze zavést certifikaci pravého madagaskarského pepře. Ta má být založena na přísně vymezených oblastech, v nichž bude možné koření sklízet. Neskrývá ale pochybnosti, zda se podaří dodržování pravidel zajistit a zabránit jejich obcházení.
Stovky kilogramů týdně
Jedním z míst, kde se před dvěma desetiletími strhla honba za vzácným pepřem, je vesnice Ambongamarina na severovýchodě od hlavního města Antananariva. „Ještě v roce 2012 tu všude byly lesy,“ ukazuje na holou krajinu místní farmář Maminiaina Rabearison. „V době největšího zájmu ale sběrači odcházeli s nejméně 100 kilogramy pepře týdně, a to po dobu dvou až pěti měsíců. Veškerou sklizeň pak na místním trhu skupoval jeden obchodník,“ vzpomíná.
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Úroda klesá s tím, jak lesy mizí kvůli požárům, výrobě dřevěného uhlí a zemědělství založeném na vypalování porostů. Stromy také někdy ničí požáry založené při protestech proti vzdálené centrální vládě. K tomu se přidává likvidace popínavých rostlin, které nutí sběrače pronikat stále hlouběji do lesa, aby vzácné koření našli.
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Situaci komplikuje i to, že Madagaskar nemá celostátní systém, který by sledoval jeho sklizeň, distribuci a vývoz. Podle Mimy Chateauneufové, spoluzakladatelky exportní společnosti Jacarandas, tak není ani jasné, zda se vzácné koření stává nedostatkovým. Firma proto rozšiřuje vývoz bio pepře, který už tvoří třetinu jejího exportu a u něhož je dohledatelnost původu povinná.
Možné řešení hledá i francouzsko-madagaskarský podnikatel Olivier Ramaherison, který zkouší pepř voatsiperifery pěstovat na pozemku zděděném po otci. Na terasách vybudovaných v lese Mandraka, asi 60 kilometrů východně od hlavního města, se mu po tisících pokusech podařilo vypěstovat 500 až 1000 keřů.
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Na rozdíl od těch ve volné přírodě ovšem na terasách nemají podpůrné stromy a rostliny rostou při zemi, což usnadňuje sklizeň. Řízky odebrané z vodorovných větví liány totiž nemají tendenci šplhat vzhůru.
„Věřím, že pokud by se nám podařilo rozšířit pěstování na stovky tun ročně, mohlo by to být pro madagaskarskou ekonomiku významným přínosem,“ uzavírá Ramaherison.