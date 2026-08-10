Nový web už funguje již na 18 trzích, na nichž společnost působí. Nabízí více než 11 tisíc produktů, což je téměř desetkrát více než dosud. Zákazníci si mohou prohlížet a porovnávat zboží nebo si vyhledat některou z více než čtyř tisíc prodejen v Evropě.
V Polsku řetězec zároveň spustil mobilní aplikaci a integrovaný věrnostní program. Zákazníci přes ně mohou sledovat nabídku, plánovat návštěvu obchodu a využívat výhody programu.
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Pepco rakouský trh nedobylo a jde do insolvence. Skončí tam 73 poboček
„Tato transformace poskytuje naší společnosti pevnější základ pro jednoduchou, relevantní a propojenou komunikaci se zákazníky. Zároveň vytváří nové možnosti, které bude možné dále rozvíjet a rozšiřovat v budoucnu,“ uvedl IT ředitel skupiny Pepco Pablo de Ayala.
Polsko je největším trhem skupiny Pepco, která v zemi vznikla. Právě proto zde jako první otestovala novou platformu. Do budoucna ji chce zavést na všech 19 evropských trzích, kde působí. Na projektu spolupracovala poradenská společnost Deloitte Digital. Podle firmy se na něm podílelo přes 80 lidí z Polska, Británie, Portugalska a Indie.
„Klíčem k úspěšné realizaci projektu byla úzká spolupráce mezi společnostmi Pepco, Deloitte Digital a širším ekosystémem partnerů,“ uvedl Bartek Bobczyński z Deloitte Digital.