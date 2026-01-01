Penze jsou příliš nízké a státy je neutáhnou, myslí si většina Evropanů

  13:00
Státní důchodový systém se brzy stane neudržitelným, současný model ale zároveň není dostatečně štědrý. Takový názor má většina Evropanů, vyplynulo z průzkumu. Zároveň zjistil, že dotázaní obvykle nepodporují možnosti reformy, jako je zvýšení důchodového věku nebo škrty.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Se stárnoucí populací a poklesem porodnosti se sociální systémy státních důchodů spoléhající na to, že lidé v produktivním věku budou platit důchody penzistům, dostávají pod tlak. Pokusy o reformu narážejí v evropských státech i na násilný odpor, píše britský deník The Guardian.

Mnozí míní, že současný model je v úzkých už dnes. Ukázal to průzkum YouGov vedený v šestici evropských zemí – Španělsku, Francii, Německu, Itálii, Polsku a Spojeném království. V prvních čtyřech tento názor sdílela většina dotazovaných.

Jsou pracující důchodci na odpis, ohrožený druh, nebo za pár let ekonomická nutnost?

Ohledně budoucnosti byli respondenti ještě pesimističtější. Většina nebo téměř většina (49–66 procent) ve všech šesti zemích uvedla, že v době, kdy lidé ve věku 30 a 40 let odejdou do důchodu, bude podle nich důchodový systém jejich země neudržitelný.

Optimističtější byli sami důchodci. Obzvláště ti ve Velké Británii, kde 62 procent z nich uvedlo, že britský důchodový systém zůstane udržitelným. Ze zbytku populace takový názor mělo jen 27 procent dotazovaných.

Výše podpory nestačí, shodne se většina

Většina respondentů ve všech těchto zemích (53–83 procent) se přesto domnívala, že částka, kterou důchodci dostávají, je příliš nízká. Tento názor byl častější (72–88 procent) mezi těmi, kteří penzi již dostávají.

Průzkum zároveň zaznamenal ve všech šesti zemích silný odpor k návrhům na reformy. Většina ze všech respondentů, od 47 procent ve Francii po 65 procent v Německu, uvedla, že je proti tomu, aby lidé museli čekat na státní důchod do vyššího věku než v současné době.

Vláda schválila důchodovou reformu. Do penze má pustit mladší lidi později

Ještě větší převahu měla opozice proti snížení výše důchodů, a to od 81 procent v Německu po 61 procent v Itálii. Určitou podporu ale získal návrh, aby byli lidé v produktivním věku ze zákona povinni přispívat do soukromého nebo zaměstnaneckého důchodového pojištění.

Tento návrh byl nejoblíbenější ve Velké Británii (57 procent), kde se nedávno zavedl automatický systém plateb do zaměstnaneckých penzijních systémů. Pozitivní ohlasy našel také v Německu (49 procent) nebo Francii (41 procent).

V padesáti se dozvíte, kdy se dožijete důchodu. Jurečka sepsal návrh reformy

Podporu si získala také myšlenka, že stát by měl poskytovat podporu starším pracovníkům, aby zůstali déle v zaměstnání, místo aby odcházeli do důchodu. Podíl souhlasných reakcí se pohyboval od 57 procent v Polsku přes 42 procent v Německu a Francii až po 27 procent v Itálii.

Italové také vynikali v podpoře opatření zvyšujících zátěž nejbohatších: 66 procent respondentů souhlasilo s vyššími daněmi pro bohatší důchodce, aby se financovaly lepší důchody pro nejchudší. 52 procent dotázaných rovněž bylo pro to, aby se důchodcům s vysokými příjmy odepřela státní penze.

