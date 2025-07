Jedinou těžbu vzácných zemin v USA ovládne Pentagon, pomoci může i Aljaška

Generální ředitel MP Materials James Litinsky popsal investici Pentagonu jako partnerství veřejného a soukromého sektoru, která urychlí vybudování komplexního dodavatelského řetězce magnetů ze vzácných zemin v USA.

„Chci jasně říci, že nejde o znárodnění. Zůstáváme prosperující veřejnou společností. Nyní máme v našem ekonomicky největším akcionáři, ministerstvu obrany, významného nového partnera,“ řekl Litinsky zpravodajské televizi CNBC.

„Nadále však máme naši společnost pod kontrolou. Ovládáme svůj osud. Jsme řízeni akcionáři,“ dodal. Investice Pentagonu by podle něj mohla sloužit jako model pro podobné dohody s jinými americkými společnostmi.

MP Materials vlastní jediný fungující důl na vzácné zeminy v USA, který se nachází v Mountain Pass v Kalifornii. Zisk z prodeje akcií ministerstvu chce firma použít na rozšíření kapacit pro zpracování kovů a výrobu magnetů.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

V roce 2020 se důl podílel 15,8 procenta na světové produkci vzácných zemin. Jediné zařízení na těžbu a zpracování vzácných zemin ve Spojených státech je největším známým jednotlivým nalezištěm těchto nerostů.

Výroba se výrazně rozšířila v 60. letech 20. století, aby pokryla poptávku po europiu používaném v barevných televizních obrazovkách. V letech 1965 až 1995 důl zajišťoval většinu celosvětové spotřeby kovů vzácných zemin.

Kovy vzácných zemin se používají v magnetech, které jsou důležitou součástí řady vojenských zbraňových systémů, včetně stíhaček F-35, dronů a ponorek.

Mezi kovy, které z těchto vzácných zemin lze získat, patří mimo jiné cer, lanthan, neodym a europium.

Podle americké geologické služby USGS byly Spojené státy v roce 2023 téměř úplně závislé na dovozu vzácných zemin, z toho Čína se na tomto dovozu podílela 70 procenty.

USA se chtějí zbavit závislosti na Číně

Vzácné zeminy byly také hlavním bodem sporů v nedávných obchodních jednáních mezi USA a Čínou. Ministr vnitra Doug Burgum v dubnu řekl, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa zvažuje přímé kapitálové investice do firem těžících důležité minerály, aby se USA zbavily závislosti na Číně.

Pentagon kupuje nově vytvořenou třídu prioritních akcií, které lze později převést na běžné akcie společnosti MP Materials. Kromě toho získává opci, díky které může po dobu deseti let nakupovat další běžné akcie za cenu 30,03 dolaru za kus.

Uplatnění konvertibilních prioritních akcií a opcí by znamenalo, že by Pentagon k 9. červenci vlastnil v MP Materials podíl zhruba 15 procent. V současnosti vlastní největší podíly ve firmě Litinsky, a to 8,61 procenta, a BlackRock Fund Advisors, 8,27 procenta, ukazují údaje firmy FactSet. Akcie MP Materials po oznámení této zprávy vzrostly o zhruba 50 procent.

Společnost MP Materials také postaví v USA druhý závod na výrobu magnetů, který bude s podporou Pentagou sloužit zákazníkům z obrany a komerčního sektoru. Závod má být uveden do provozu v roce 2028 a zvýší kapacitu firmy ve výrobě magnetů ze vzácných zemin na 10 tisíc tun ročně. Pentagon souhlasil, že po dobu deseti let od výstavby odkoupí všechny magnety z nového závodu. Kde bude závod umístěn, nebylo zveřejněno.

„Aljaška má všechny důležité nerosty“

Bývalý republikánský guvernér státu Aljaška Frank Murkowski v komentáři uveřejněném ve Wall Street Journal vyzval amerického prezidenta k urychlení těžby vzácných nerostů také na území Aljašky. Podle něj skýtají aljašské plošiny 49 z 50 vzácných nerostů, pro které je v USA vysoká poptávka. Ty se však nacházejí na federálním území a kvůli byrokratickým průtahům je podle něj celý proces příliš pomalý.

Murkowski uvádí mezi možnými nerosty, které lze na území Aljašky těžit, také tantal. Ten se používá pro výrobu kondenzátorů v telefonech a počítačích.

Tantal se také využívá v mnoha slitinách, které jsou pevné a kujné. Nachází uplatnění při výrobě vysoce namáhaných součástek v leteckých turbomotorech, ponorkách, jaderných reaktorech a chemických reaktorech pro speciální aplikace. Protože je v lidském těle absolutně inertní, používá se také často jako součást slitin pro výrobu chirurgických nástrojů a tělních implantátů.