Penta postaví v centru Londýna hotel za 6,7 miliardy korun. Nabídne 350 pokojů

Penta Real Estate bude ve společném podniku držet 80procentní podíl a Staycity zbývající pětinu. Dokončení projektu se očekává v roce 2028. Penta o tom informovala v tiskové zprávě. Skupina začala v Británii investovat do výstavby v minulém roce a připravuje tam například přes 1 000 bytů.
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Projekt nazvaný Morley House již získal potřebná stavební povolení a v současnosti se demolují stávající kancelářské budovy, na což v nejbližší době naváže výstavba. Jedenáctipodlažní budova bude stát ve čtvrti Farringdon v centru Londýna. Pokoje a apartmány budou vybavené včetně kuchyní. Na základě třicetileté nájemní smlouvy bude hotel provozován pod značkou Wilde společnosti Staycity Group.
Součástí projektu má být také zhruba 1 000 metrů čtverečních kancelářské plochy, bude se též rekonstruovat památkově chráněný kostel City Temple. Obnova se uskuteční díky kontribuční dohodě s městem. Současná podoba kostela vznikla v 70. letech 19. století.
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V okolí hotelu sídlí významné mezinárodní společnosti jako investiční banka Goldman Sachs nebo poradenská společnost Deloitte. Nedaleko zároveň vzniká nové Museum of London. Poblíž je také stanice železničních linek Elizabeth line a Thameslink a několik linek londýnského metra.
„Farringdon je dlouhodobě centrem kultury a designu, významnou gastronomickou destinací i vyhledávanou kancelářskou lokalitou, což z něj činí ideální místo pro nový udržitelný hotel,“ řekl Barry Hickey, ředitel realitní části Staycity Group.
Penta chystá i byty
Vstup na britský trh s nemovitostmi Penta oznámila koncem loňského roku. Ve spolupráci s developerskou skupinou Ballymore plánuje postavit v lokalitách u Embassy Gardens, v Canary Wharf a v Brentfordu přes 1 000 bytů. Investice by měla činit přibližně miliardu liber, tedy zhruba 29 miliard korun.
Společnost Penta Investments vznikla v roce 1994, působí ve více než 12 evropských zemích a zaměřuje se na maloobchod, zdravotnictví, development, finanční služby, výrobu a média. Penta Real Estate spravuje aktiva přesahující 2,1 miliardy eur (51 miliard Kč) a dokončila 50 developerských projektů.
V Praze Penta staví byty například v projektech Mocca Vysočany, Nová Waltrovka či na Smíchově. Nové kanceláře pak připravuje v ulicích Hybernská, Vinohradská a v projektu Churchill III nad hlavním nádražím. Zároveň v hlavním městě připravuje větší přestavby na Florenci a na Vítězném náměstí.
Staycity provozuje přes 40 nemovitostí pod značkami Staycity Aparthotels a Wilde ve 24 městech. Společnost vznikla v roce 2004 v irském Dublinu.